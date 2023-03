Diretta Vallefoglia Bergamo/ Streaming video tv: per un posto nei playoff! (Serie A1)

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO: LA MEGABOX CI CREDE!

Vallefoglia Bergamo è in diretta dal Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino, alle ore 18:00 di domenica 5 marzo: si gioca per la 21^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Una partita interessante nel contesto della pallavolo femminile: da una parte troviamo una Bergamo che, dopo il 3-0 a Perugia, ha rafforzato ancor più la sua posizione nella griglia dei playoff pur dovendo ancora faticare (occupa il sesto posto a +4 sulla nona), ma che proprio nell’ultimo fine settimana ha dovuto ringraziare l’avversaria di questo pomeriggio.

Vallefoglia infatti arriva dalla vittoria di Firenze, ottenuta al tie break: in questo modo la Megabox ha fermato la concorrente su cui Bergamo fa la corsa per la post season, ma per la stessa squadra marchigiana è stato un successo fondamentale perché le biancoverdi credono ancora nei playoff, pur lontani 6 punti entrando in questa giornata. La diretta di Vallefoglia Bergamo sarà dunque una partita molto delicata, non resta che scoprire insieme come andranno le cose tra qualche ora sul parquet dell’Alberto Carneroli e come cambierà la classifica di Serie A1…

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Bergamo sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: nello specifico questa partita di volley Serie A1 sarà appannaggio di Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento e va ricordato che, in assenza di un televisore, come sempre sarà disponibile il servizio di diretta streaming video che si potrà attivare senza costi aggiuntivi, inserendo i dati del proprio abbonamento su PC, tablet o smartphone per installarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO: SITUAZIONE E CONTESTO

Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: la diretta di Vallefoglia Bergamo è una partita molto importante, innanzitutto per la Megabox che in chiave salvezza è sostanzialmente al riparo da brutte sorprese (+10 sulla penultima in classifica, che è Pinerolo) e continua a inseguire un posto nei playoff. Rispetto alla passata stagione Vallefoglia è stata in grado di migliorarsi, se anche questo non bastasse per agguantare l’ottava posizione il percorso di crescita resta comunque importante e non può che essere foriero di un ulteriore ed eventuale salto in avanti per i campionati che verranno, sperando di continuare in questo modo.

Bergamo idealmente insegue un passato glorioso, vale a dire quello di una società che ormai non esiste più ma che in questa piazza ha saputo vincere tutto; il primo passo sarebbe appunto quello di arrivare ai playoff, la distanza dalle prime cinque è di fatto incolmabile ma adesso per la squadra lombarda il principale punto all’ordine del giorno è quello di provare a blindare almeno il sesto posto, anche se forse sulla carta sarebbe meglio affrontare Scandicci – attualmente seconda – che Monza nel primo turno dei playoff. Siamo comunque ai dettagli, intanto alla post season bisogna arrivare…











