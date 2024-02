DIRETTA VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO/ Video streaming Rai: dominio lombardo finora (volley A1, 3 febbraio 2024)

DIRETTA VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO: I TESTA A TESTA

Nell’anticipare la diretta di Vallefoglia Busto Arsizio dobbiamo dire che questa è una partita che si gioca per la nona volta: una storia dunque non troppo estesa, ma del resto la Megabox è arrivata in Serie A1 di recente e infatti la prima sfida risale alla stagione 2021-2022. Il bilancio è impietoso nei confronti delle marchigiane: Vallefoglia ha infatti battuto Busto Arsizio una sola volta, e lo ha fatto nel match casalingo della regular season 2022-2023 con un netto 3-0, parziali 25-18, 25-18, 25-21. Questa partita non ha mai avuto bisogno del tie break, anzi in una sola occasione si è andati anche solo al quarto set (nel primo incrocio di sempre, vinto in trasferta da Busto Arsizio).

Vanno poi ricordate due cose: la prima è che all’andata la Uyba aveva vinto appunto 3-0 (25-18, 26-24, 25-17) e che tre di questi match hanno riguardato, la scorsa estate, il Campionato Italiano che è una competizione che viene disputata sulla sabbia. Si tratta di beach volley con giocatrici che non sono quelle delle rose ufficiali; tuttavia la Lega Volley femminile le conta come match che a tutti gli effetti entrano nel testa a testa, e dunque lo facciamo anche noi riprendendo queste statistiche. Di fatto su un taraflex di volley Serie A1 si è giocato cinque volte; il quadro non cambia, Busto Arsizio domina sempre e comunque e anche su questo trend può poggiare le sue speranze questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Busto Arsizio sarà garantita dalla televisione di stato, essendo questa una delle partite che sono messe in onda per il turno di Serie A1: come sempre il canale di riferimento sarà Rai Sport, dunque numero 57 del vostro telecomando (accessibile anche dal decoder di Sky per gli abbonati) con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app. Va poi ricordato che questa sfida, come tutte le altre del campionato di volley femminile, viene garantita in mobilità anche dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO

IMPORTANTE PER I PLAYOFF!

Vallefoglia Busto Arsizio si gioca in diretta al Pala Megabox di Pesaro, alle ore 20:30 di sabato 3 febbraio: nella 19^ giornata di volley Serie A1 2023-2024 si incrociano due squadre che sono idealmente in lotta per un posto nei playoff, anche se a dire il vero Vallefoglia è messa decisamente meglio perché occupa l’ottava posizione con 24 punti, deve sicuramente guardarsi dalla principale avversaria (Roma) ma in generale sta facendo decisamente meglio rispetto alla passata stagione, cosa che però potrebbe non garantirle comunque l’accesso al tabellone della post season.

Busto Arsizio deve recuperare 6 punti alle marchigiane: non sono tanti ma non sono nemmeno pochi, soprattutto la Uyba deve anche guardarsi le spalle perché la zona retrocessione, rappresentata al momento da Casalmaggiore, è anche più vicina e dunque l’incubo di finire in Serie A2 è comunque concreto. Sarà interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Vallefoglia Busto Arsizio, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche ulteriore considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata del Pala Megabox di Pesaro.

DIRETTA VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Vallefoglia Busto Arsizio dobbiamo anche dire quali siano i risultati con i quali le due squadre arrivano a questa 19^ giornata. La Megabox ha perso nettamente a Chieri, ed è una sconfitta che ci sta perché la Fenera è la quinta forza di questo campionato di Serie A1 e una squadra che ha un livello superiore a quello di Vallefoglia, ideale candidata anche per giocare la semifinale. Chi si mangia le mani è Busto Arsizio, che ha perso in casa contro Pinerolo: una sconfitta al tie break contro una squadra che è una rivelazione del campionato, ma che certamente è battibile.

Invece la Uyba ha raccolto un solo punto da questa partita e così non ha potuto avvicinare la zona playoff; adesso questa trasferta di Pesaro è parecchio complicata per una squadra che in 18 partite ha vinto solo 5 volte e dunque sta dimostrando di essere in difficoltà nel tenere il ritmo. Potrebbe essere una bella occasione per Vallefoglia, che è in totale contatto anche con il sesto posto e dunque può blindare ancor più la sua partecipazione alla post season di Serie A1: non resta che aspettare per scoprire come finirà…











