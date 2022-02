Diretta Vallefoglia Casalmaggiore/ Streaming video tv: per la salvezza (volley)

DIRETTA VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE: PARTITA COMBATTUTA!

Vallefoglia Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Domingo Lot presso il Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino, avrà inizio alle ore 19.30 di questa sera, domenica 20 febbraio 2022, per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di volley femminile. Posta in palio molto delicata, basta dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della diretta di Vallefoglia Casalmaggiore perché si affronteranno due squadre che devono lottare per la salvezza.

Le distanze sono davvero minime: la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha infatti 15 punti, mentre la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore è appena una lunghezza più avanti, a quota 16 punti. Al momento entrambe sarebbero salve, ma il gruppo di coda è ancora compatto e di conseguenza nessuno può dirsi al sicuro: di certo però chi vincesse stasera farebbe un bel passo avanti, dunque Vallefoglia Casalmaggiore sarà davvero delicata…

DIRETTA VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Casalmaggiore sarà garantita oggi per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno, perché in questa stagione Sky trasmette una partita di ogni giornata della Serie A1 femminile. Questo significa che gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE: RISULTATI E CONTESTO

L’importanza della diretta di Vallefoglia Casalmaggiore è già stata messa in evidenza. Appena sette giorni fa i marchigiani avevano giocato un’altra delicata sfida salvezza e Vallefoglia si era esaltata andando a vincere per 0-3 a Trento: un bel passo avanti, oggi altro match di capitale significato e stavolta con il fattore campo favorevole, Vallefoglia deve cogliere l’occasione perché una vittoria anche stasera potrebbe avvicinare di molto l’obiettivo salvezza.

Anche Casalmaggiore arriva da un momento abbastanza buono, ma vale lo stesso discorso: il cammino è ancora lungo. Gli anni tutto sommato non così lontani in cui Casalmaggiore vinceva scudetto e Champions League sono un dolcissimo ricordo, ma adesso Casalmaggiore deve lottare per la sopravvivenza e sembra in grado di farlo. Oggi naturalmente potremmo capire molto: una vittoria come quella colta già all’andata sarebbe un eccellente passo avanti, con una sconfitta invece tutto tornerebbe pericolosamente a rischio.



