Diretta Vallefoglia Firenze/ Streaming video tv: partita intrigante (volley Serie A1)

DIRETTA VALLEFOGLIA FIRENZE: SFIDA A METÀ CLASSIFICA!

Vallefoglia Firenze si gioca in diretta dall’Alberto Carneroli di Urbino, alle ore 20:30 di mercoledì 16 novembre: nuovo turno infrasettimanale nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. La grande pallavolo femminile prosegue senza soste, e ci consegna oggi una partita che vale idealmente un posto nei playoff: Vallefoglia è partita bene e, al netto della sconfitta per 0-3 incassata contro Monza, ha il 50% di vittorie entrando nella 7^ giornata, un record che fa sperare in un esito diverso rispetto alla passata stagione, quando le marchigiane avevano giocato fino alla fine per la salvezza.

Più in difficoltà Firenze, che ha vinto solo due volte nel corso del campionato: domenica il Bisonte conduceva 1-0 e 2-1 nel match interno contro Cuneo, ma si è fatto rimontare fino a perdere e dunque ha lasciato sul parquet punti sanguinosi per la sua classifica e un’altra corsa verso la qualificazione alla post season. Vedremo allora cosa succederà tra qualche ora nella diretta di Vallefoglia Firenze; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione su quelli che saranno i temi principali che emergeranno dalla sfida infrasettimanale.

DIRETTA VALLEFOGLIA FIRENZE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Firenze sarà trasmessa su Sky Sport Arena, dunque riguarderà un appuntamento riservato agli abbonati: il canale è presente sul decoder di Sky al numero 204, e naturalmente questo match potrà essere seguito anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Da ricordare poi che tutte le partite della Serie A1 femminile di volley sono fornite in aggiunta, sempre in mobilità, dalla piattaforma Volleyballworld.net, e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Per il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale potrete invece consultare il sito ufficiale www.legavolley.femminile.it.

DIRETTA VALLEFOGLIA FIRENZE: RISULTATI E CONTESTO

Si prospetta molto interessante la diretta di Vallefoglia Firenze: come detto stiamo parlando di due squadre che in questo momento lottano per un posto nei playoff, naturalmente è presto dirlo ma sicuramente la classifica ci presenta questo scenario. Se vogliamo la Megabox rappresenta una sorpresa, perché appunto l’anno scorso le biancoverdi erano state impegnate nella complessa lotta per salvarsi e alla fine avevano avuto la meglio grazie ai buoni risultati centrati nelle sfide dirette. Oggi si punta a qualcosa di più e lo scenario attuale ci dice che Vallefoglia potrebbe effettivamente correre per un posto nei playoff.

Quello che rimane anche l’obiettivo di Firenze, ma le toscane hanno bisogno di salire di colpi: non centrare la post season avendo a disposizione tre giocatrici come Britt Herbots, Celine Van Gestel e Sylvia Nwakalor sarebbe un grande peccato, ma poi ovviamente le partite vanno vinte sul campo e per il momento il Bisonte sta faticando, anche domenica contro Cuneo ha perso contro una squadra che era partita 0-4 (poi a dire il vero si era ripresa vincendo il recupero contro Bergamo). Vedremo allora se arriverà la riscossa di Firenze o se invece Vallefoglia saprà sfruttare al meglio il fattore campo prendendosi una vittoria importante…











