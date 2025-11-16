Diretta Vallefoglia Macerata streaming video Rai: orario e risultato live del derby marchigiano nella Serie A1 di volley, oggi domenica 16 novembre 2025

DIRETTA VALLEFOGLIA MACERATA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi minuti al derby marchigiano, la diretta Vallefoglia Macerata si avvicina sempre più e per le padrone di casa della Megabox, come abbiamo già accennato, questa sarà una stagione da ricordare, perché sancirà il debutto in una Coppa europea, per la precisione la Challenge Cup, grazie alla vittoria nell’apposito play-off al termine dello scorso campionato. Vallefoglia sarà quindi la nostra rappresentante in questa Coppa che l’Italia ha vinto nelle ultime quattro edizioni con Scandicci, Chieri, Novara e Roma e che globalmente ha visto le nostre squadre imporsi per ben 26 volte nelle quarantacinque precedenti edizioni.

Macerata invece rappresenta una città che ha una parte importante nella storia della pallavolo italiana, anche se ovviamente soprattutto al maschile con la Lube prima del suo trasferimento: è comunque un piacere ritrovarla in un massimo campionato, per la seconda volta in campo femminile dopo il 2022-2023. Adesso però il derby comincia davvero, facciamo parlare la diretta Vallefoglia Macerata! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VALLEFOGLIA MACERATA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il derby marchigiano sarà visibile anche su Rai Sport, ecco quindi che la diretta Vallefoglia Macerata in tv sarà anche in chiaro o con Rai Play per la diretta streaming video in aggiunta a VBTV.

DIRETTA VALLEFOGLIA MACERATA RAIPLAY

VALLEFOGLIA MACERATA: IL DERBY MARCHIGIANO

È tempo di derby marchigiano con la diretta Vallefoglia Macerata nella Serie A1 di volley, oggi domenica 16 novembre 2025 alle ore 18.00, siamo alla decima giornata del massimo campionato femminile e l’appuntamento sarà al Pala Megabox di Pesaro, difficile in realtà parlare di rivalità ma la regione Marche può essere orgogliosa di avere due squadre fra le 14 del campionato delle campionesse di tutto.

Per entrambe l’obiettivo fondamentale sarà la salvezza, anche se naturalmente non sarebbe male provare ad entrare fra le prime otto per giocarsi i playoff: si vedrà con il passare delle giornate, per adesso la buona notizia è che entrambe sono sopra la zona più calda nei bassifondi della classifica.

Per le padrone di casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ecco 10 punti in classifica contro vittorie e sei sconfitte, situazione discreta anche se non si può sottovalutare il fatto che ci sia una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, per cui il derby potrebbe essere occasione propizia per tornare al successo.

Tre vittorie e sei sconfitte sono il bottino anche della Cbf Balducci Hr Macerata, che però ha 11 punti e con questa lunghezza di vantaggio sarebbe in zona playoff. La distanza però è talmente minima che ovviamente conta davvero poco con oltre metà campionato ancora da giocare, tutto potrebbe cambiare già questa sera in base al verdetto della diretta Vallefoglia Macerata…

DIRETTA VALLEFOGLIA MACERATA: DIFFERENZA MINIMA IN CLASSIFICA

Un solo punto di differenza in classifica dopo nove giornate già andate in archivio ci dice che la diretta Vallefoglia Macerata metterà di fronte due squadre sostanzialmente allo stesso livello. Abbiamo osservato che le padrone di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive, ma va detto che pure Macerata ha perso nelle ultime due giornate, quindi per entrambe il derby può valere il ritorno al successo, ma anche il rischio di un nuovo ko che comincerebbe a complicare non poco la situazione.

Vallefoglia si merita gli applausi, quinta stagione consecutiva in Serie A1 per la squadra di un Comune di circa 15.000 abitanti, negli ultimi due per la Megabox è arrivata anche la qualificazione ai playoff e quindi l’obiettivo è confermarsi una bella realtà, senza dimenticare che ci sarà anche il debutto europeo con la partecipazione alla Challenge Cup. Macerata invece aveva fatto un’apparizione in Serie A1 nel 2022-2023, ma con immediata retrocessione, l’obiettivo naturalmente è di scrivere un finale diverso e la diretta Vallefoglia Macerata potrebbe dare una mano in tal senso…