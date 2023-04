Diretta Vallefoglia Novara/ Streaming video Rai: importante per la Igor (volley A1)

DIRETTA VALLEFOGLIA NOVARA: LA IGOR PARTE FAVORITA!

Vallefoglia Novara è in diretta dall’Alberto Carneroli di Urbino, alle ore 20:30 di sabato 1 aprile: è valida per la 25^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Penultima giornata nel torneo femminile: Vallefoglia non ha più niente da chiedere al torneo, è ampiamente salva e arriva dal colpo di Perugia (al tie break) ma, a causa della vittoria di Busto Arsizio, non può più qualificarsi per i playoff perché la distanza dall’ottavo posto è di 7 punti, resterà dunque l’obiettivo di chiudere nel miglior modo possibile un’annata molto positiva.

ALICE, CHI È FIGLIA MORTA DI SUSANNA MESSAGGIO/ "Sua sorella Martina la porta con sé"

La partita è invece importante per Novara: sconfitta in casa da Monza, la Igor è scivolata al quinto posto scavalcata da Chieri, il che significherebbe dover giocare il primo turno dei playoff senza il fattore campo. Stiamo certamente parlando di una squadra capace di superare la serie anche in questo modo, ma chiaramente sarebbe un traguardo da centrare per stare più tranquilli; vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Vallefoglia Novara, aspettando la quale possiamo fare qualche rapido excursus attraverso i suoi temi principali.

ALESSIO CORVINO È LA SCELTA DI LAVINIA MAURO A UOMINI E DONNE/ "Delirio di applausi in studio"

DIRETTA VALLEFOGLIA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Novara sarà trasmessa su Rai Sport + HD: è questo l’appuntamento in chiaro con la 25^ giornata di Serie A1, dunque in chiaro per tutti al numero 58 del vostro telecomando con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o scaricandone e installandone la relativa app. Ricordiamo poi che tutte le partite del campionato di volley femminile sono fornite in mobilità dal portale Volleyballworld.net: in questo caso avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VALLEFOGLIA NOVARA SU RAIPLAY

NICOLA DEL FREO, MARITO DI VIRNA TOPPI/ "Nascosi anello per 2 anni, l'ho aspettata"

DIRETTA VALLEFOGLIA NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la diretta di Vallefoglia Novara non ha più interesse per la Megabox, che ha mancato i playoff comunque lontani già qualche settimana fa. La stagione della squadra marchigiana è stata ottima: Vallefoglia non ha mai stata coinvolta nella lotta per non retrocedere e di fatto si è sempre assestata in una posizione di classifica che tendeva alla metà alta piuttosto che a quella bassa, un progresso che ora la società biancoverde spera di confermare e proseguire nel corso delle prossime stagioni.

Novara ha un grande obiettivo quest’anno: quello di vincere la Champions League, nella quale è l’unica italiana ad aver raggiunto la semifinale dopo aver eliminato Stoccarda. Questo non significa che la Igor snobberà il campionato, anzi: la possibilità di mettere a segno una straordinaria doppietta esiste, certamente la squadra piemontese sembra avere qualcosa in meno rispetto a Conegliano e Monza (per non dire di Scandicci) e l’attuale quinto posto in classifica lo conferma, ma i playoff sono spesso un campionato a sé stante e dunque anche Novara ha tutte le possibilità di arrivare in fondo e giocarsi lo scudetto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA