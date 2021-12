Diretta Vallefoglia Scandicci/ Streaming video Rai: sfida di peso a Urbino!

DIRETTA VALLEFOGLIA SCANDICCI: CHE MATCH PER LA 11^ GIORNATA!

Vallefoglia Scandicci, in diretta dal Palazzetto dello sport Alberto Carneroli di Urbino, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 11 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Si apre dunque la 11^ giornata della Serie A1 di pallavolo femminile e prima sfida che ci si para davanti è proprio la diretta tra Vallefoglia e Scandicci, match dove pure saranno messi in palio tre punti pesantissimi, ma tra due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi.

Alla vigilia del nuovo turno di campionato è obbiettivo dichiarato delle toscane di ottenere tre punti comodi che le permetteranno di rimanere tra le big all’inseguimento della capolista Conegliano: la Savino del Bene anche quest’anno si sta confermando tra le società più in forma e con merito vanta oggi la quarta posizione della graduatoria. Ben diverso il contesto che vive la neopromossa Vallefoglia, che invece fatica agli ultimi gradini della Serie A1, con appena 3 successi fin qui conseguiti. Per la squadra di Bonafede non si annuncia dunque uno scontro facile contro una big del campionato: pure sul taraflex tutto può ancora accadere.

DIRETTA VALLEFOGLIA SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Scandicci sarà garantita da Rai Sport, il canale che come sempre trovate al numero 57 del digitale terrestre: la visione della partita di volley femminile sarà dunque in chiaro e, in assenza di un televisore, sarà possibile accedere alle immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente grazie a sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VALLEFOGLIA SCANDICCI: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Vallefoglia e Scandicci, pure ci pare necessario dare un miglior contesto all’incontro che ci farà compagnia questa sera, nella 11^ giornata di campionato. Come abbiamo accennato prima, questa sera verranno messi in palio tre punti pesanti, ma per due club che stanno vivendo momenti diversi. Vallefoglia infatti è ormai ferma agli ultimi gradini della classifica della serie A1, per la precisione alla 11^ posizione con solo nove punti e un bilancio di tre successi e sette KO, di cui pure l’ultimo arrivato solo pochi giorni fa contro Novara. Per la neopromossa del campionato non certo il miglior momento, ma sappiamo che la squadra di Bonafede ha le carte giuste per lottare per la salvezza anche nella seconda parte della stagione.

Sono alti cieli per Scandicci, che invece rimane tra le big del campionato nazionale. La squadra toscana è infatti alla quarta posizione della graduatoria, con 20 punti (e 11 da recuperare sull’inarrivabile capolista Conegliano) e un tabellino di tutto rispetto, che ci racconta di sette vittorie e solo tre sconfitte fin qui patite. Il club di Mister Barbolini anche quest’anno si sta confermando tra le più belle realtà del volley italiano: pure la Savino può ancora dare di più e certo abbisogna dei tre punti messi in palio. Ci attenderà una sfida brillante: chissà che dirà il campo!.

