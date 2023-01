Diretta Varese Brescia/ Streaming video tv: derby con vista sui playoff! (basket A1)

DIRETTA VARESE BRESCIA: DERBY ORMAI CLASSICO!

Varese Brescia si gioca in diretta dal Palasport Lino Oldrini, alle ore 19:30 di sabato 28 gennaio: questa partita apre il programma della 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è un derby ormai diventato classico visto che la Germani è ormai in Serie A da quasi 10 anni. Entrambe le squadre lombarde hanno perso settimana scorsa: particolarmente beffarda la sconfitta di Brescia, che era in pieno controllo del march contro Treviso ma si è fatta incredibilmente rimontare in casa, cadendo ancora dopo il ko che era maturato a Verona e avvicinandosi pericolosamente alla zona calda.

Diretta/ Napoli Sassari (risultato finale 93-83): partenopei a stelle e strisce

Varese invece ha perso a Trento: sconfitta che ci può stare anche se per una volta l’attacco della Openjobmetis non ha girato con i giri giusti, la classifica rimane assolutamente buona (sesto posto) ma Matt Brase sa bene di non potersi permettere troppi rallentamenti perché la concorrenza è folta, e ci sono dei playoff da inseguire visto anche che mancano da tempo. Ci aspettiamo grandi cose dalla diretta di Varese Brescia, potenzialmente una partita molto interessante; nell’attesa che arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sulle tematiche che potrebbero emergere dalla serata del Lino Oldrini.

Diretta/ Tortona Scafati (risultato finale 79-74): rammarico ospite

DIRETTA VARESE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Brescia è trasmessa su Eurosport, e dunque l’appuntamento con la partita della 17^ giornata sarà in chiaro per tutti (il canale è anche accessibile attraverso il decoder di Sky). Sappiamo comunque che tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports, che da questa stagione è visibile anche su DAZN (ovviamente per gli abbonati a questo portale): avremo quindi una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand laddove non si sia clienti. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it è liberamente consultabile per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Brescia Treviso (risultato finale 80-78): la Germani vince al fotofinish!

DIRETTA VARESE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Arriva dunque a breve la diretta di Varese Brescia, un derby lombardo che qualche anno fa – precisamente nell’ultima partecipazione della Openjobmetis alla post season – ha anche rappresentato un primo turno di playoff che la Germani aveva vinto 3-0, ma con la curiosità di essere stata sotto nel punteggio per larga parte della serie nel suo complesso. Adesso Varese è una squadra diversa, che dopo stagioni difficili è tornata a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia e ha un gioco offensivo spumeggiante, con tante soluzioni e la possibilità di aprire a grandi parziali (ma anche subirli, come si è già visto).

Situazione positiva anche per Brescia, che in Coppa Italia ci sarà; la Germani dà la sensazione di pagare lo scotto del doppio impegno – c’è l’Eurocup da portare avanti perché gli ottavi sono un obiettivo – e gli infortuni da questo punto di vista non aiutano. Amedeo Della Valle resta un giocatore che da solo può spostare qualche punto in classifica, come detto però la situazione al momento è ancora incerta perché le squadre coinvolte nella lotta alla salvezza si stanno muovendo, creando una graduatoria cortissima nella quale Brescia, nonostante sia nona, si trova a soli 4 punti sopra l’ultimo posto occupato da Reggio Emilia. Per questo motivo, attenzione a non sottovalutare l’impegno di oggi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA