Diretta Varese Brescia/ Streaming video tv: intrigante derby lombardo! (basket A1)

DIRETTA VARESE BRESCIA: SUBITO DERBY LOMBARDO!

Varese Brescia è in diretta dalla Enerxenia Arena, alle ore 17:15 di domenica 26 settembre: anche qui si gioca per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Vivremo subito un appassionante derby lombardo, che qualche anno fa aveva anche rappresentato una semifinale playoff; le due squadre naturalmente hanno disputato la Supercoppa e sono state eliminate al girone, destando poche sensazioni davvero positive ma anche confermando che i lavori sono giustamente ancora in corso, e non potrebbe che essere così.

Diretta/ Napoli Milano (risultato finale 63-73): prima vittoria per l’Olimpia

La Openjobmetis ha cambiato rotta con l’ingaggio di Adriano Vertemati, ma per il momento ha vinto una sola partita – contro Cremona; ha manifestato qualche problema già emerso nel passato, mentre per la Germani si tratta di dimenticare una stagione negativa e ripartire dai risultati che aveva timbrato negli anni precedenti. Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Varese Brescia, ma intanto proviamo a studiare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

Diretta Trieste Brindisi/ Streaming video tv: rematch dei quarti playoff (basket A1)

DIRETTA VARESE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BASKET

La diretta tv di Varese Brescia potrà essere seguita su Eurosport 2, canale riservato ai clienti della televisione satellitare; la grande novità della stagione, per la Serie A1, riguarda comunque l’ingresso di Discovery + come broadcaster ufficiale, di conseguenza tutte le partite di campionato (come già è stato per la Supercoppa) saranno fornite da questa piattaforma tramite diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulla partita, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori aggiornate in tempo reale.

DIRETTA/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 84-90): Supercoppa ai felsinei!

DIRETTA VARESE BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Varese Brescia si affrontano due allenatori nuovi: Vertemati da una parte, Alessandro Magro dall’altra. Si tratta di una sfida interessante anche perché nessuno dei due è un head coach “riconosciuto”, pur avendo già svolto l’incarico; i due roster sono cambiati parecchio rispetto all’anno scorso, e dunque come sempre ci sarà una novità cui fare fronte. La Supercoppa ha fornito qualche timida indicazione; per nessuna delle due squadre è andata bene, ma per l’appunto va detto che un impegno simile non può essere preso per tracciare un giudizio realmente totale su queste squadre.

Sarà comunque interessante vedere quello che succederà nel derby lombardo, che ormai è diventato un classico in Serie A1; per entrambe l’obiettivo è quello di salvarsi, ma le due piazze non nascondono l’ambizione di potersi giocare un posto nei playoff e allora vedremo innanzitutto come andranno le cose questo pomeriggio alla Enerxenia Arena, perché tra poco si gioca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA