DIRETTA VARESE BRESCIA/ Video streaming tv: momento critico per la Leonessa (basket A1, 30 marzo 2024)

Nel presentare la diretta di Varese Brescia abbiamo già detto che la Leonessa sta attraversando senza ombra di dubbio il periodo più complicato della sua stagione. In tutta la Serie A1 Brescia ha perso sette partite; tre di queste sconfitte sono arrivate nelle ultime quattro giornate, prima quella inattesa di Pesaro e poi la trasferta di Sassari contro una Dinamo in grande spolvero, prima di cadere senza troppi appelli in casa contro la Virtus Bologna. Non solo: aggiungendo il ko di Coppa Italia contro Napoli, fanno quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite.

È chiaro che Brescia sia consapevole di come una stagione lunga e vissuta comunque sempre al vertice possa anche presentare periodi di questo tenore; qui però bisogna conservare la propria posizione nella griglia dei playoff, perché non avere il fattore campo in certe serie potrebbe chiaramente essere un problema. La grandezza di Brescia si valuterà dunque anche dal modo in cui la Germani riuscirà eventualmente a risollevarsi dalle proprie difficoltà, tra poco saremo in campo per questo match contro Varese e dunque scopriremo cosa succederà alla Itelyum Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

Varese Brescia, che viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Valzani e Sergio Noce, si gioca alle ore 21:00 di sabato 30 marzo, valida per la 25^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Un match delicatissimo per la Openjobmetis, che con la sconfitta contro Tortona è andata nei guai: adesso Varese ha appena due partite di vantaggio sulla zona retrocessione, è stata agganciata da Treviso e non si può più permettere passi falsi da qui al termine della regular season, avendo già detto addio ai quei playoff che ad un certo punto sembrava poter andare a prendere.

Brescia non sta vivendo un momento brillantissimo: la sconfitta contro la Virtus Bologna lo ha certificato, le V nere hanno operato l’aggancio al primo posto in classifica e, anche se la Germani ha ancora tutte le possibilità per blindare il primato, adesso arriva il periodo di stringere i denti per non perdere ulteriori posizioni nella griglia dei playoff. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Varese Brescia, mentre aspettiamo che si alzi la palla a due proviamo a fare qualche ulteriore considerazione sui temi principali della partita alla Itelyum Arena.

La diretta di Varese Brescia, per quanto abbiamo detto, è importante per entrambe le squadre: la Openjobmetis ha esaurito i margini di errore, si tratta di una squadra che aveva saputo rialzare la testa e avvicinare anche i playoff, per la salvezza sembrava fatta ma poi sono state perse partite importanti come le ultime due, con sconfitta netta a Reggio Emilia e ko sul parquet di Tortona, due cadute consecutive che hanno permesso alla concorrenza di avvicinarsi, anche sfortunata Varese perché le rivali hanno invece vinto partite molto complesse.

Brescia come già detto sta perdendo un po’ il filo del discorso, ma ci poteva stare: la Germani di fatto ha tirato alla grande andando ben oltre le aspettative, adesso come detto ci sono sei giornate per provare comunque a garantirsi il fattore campo anche in un’eventuale semifinale playoff ma soprattutto bisogna provare a chiudere la regular season nelle prime quattro, vedremo intanto cosa succederà alla Itelyum Arena tra qualche ora perché la partita di Serie A1 è davvero dietro l’angolo…











