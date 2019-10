Diretta Varese Brindisi/ Streaming video tv: che trasferta per Vitucci! (basket)

Varese Brindisi, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Mark Bartoli e Gianluca Capotorto, è valida per la sesta giornata del campionato della Serie A di basket 2019-2020. L’appuntamento con questa partita è fissato alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre 2019, presso la Enerxenia Arena, casa della Openjobmetis. Varese Brindisi sarà una partita affascinante per coach Frank Vitucci, allenatore della Happy Casa e grande ex dei lombardi: Masnago per lui è un luogo speciale, ma adesso pensa a Brindisi con cui sta facendo grandi cose – quattro vittorie nelle prime cinque giornate, l’ultima contro Pesaro segnando 108 punti. Varese invece ha già riposato e vanta due vittorie e altrettante sconfitte fin qui: settimana scorsa la sconfitta sul campo della Virtus Bologna ci poteva stare, ma adesso urge ripartire subito, anche se l’avversaria odierna è a sua volta in grande forma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Brindisi, che è la partita trasmessa su Eurosport 2 (canale visibile su Sky e DAZN) per questa sesta giornata di campionato; inoltre resta l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Potrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE BRINDISI: IL CONTESTO

La diretta di Varese Brindisi dunque ci fornirà spunti molto interessanti per entrambe le squadre. La Openjobmetis Varese è una delle squadre per cui è ancora difficile sbilanciarsi in giudizi sulla prima parte del campionato: 50% di vittorie, turno di riposo già alle spalle, comprensibile sconfitta sul campo della capolista, ma adesso è giunto il momento di cominciare a capire a cosa possa ambire questa Varese, che nelle prossime giornate avrà due derby in trasferta contro Milano e Brescia. Brindisi invece ha cominciato benissimo: dopo la sconfitta al debutto, sono arrivate quattro vittorie consecutive grazie a Banks e Brown, la Double B che sta lanciando i pugliesi ai vertici. Certo, il cammino è ancora lunghissimo, ma le prospettive sembrano molto interessanti e un colpaccio oggi rafforzerebbe ancora di più la Happy Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA