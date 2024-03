DIRETTA/ Varese Brindisi (risultato finale 81-73): Besson scrive 19, vince la Openjobmetis! (10 marzo 2024)

DIRETTA VARESE BRINDISI (RISULTATO FINAlE 81-73)

Varese Brindisi 81-73: la Openjobmetis vince una partita fondamentale per la salvezza, battendo una Happy Casa che ci ha messo tanto orgoglio, aveva girato alla boa di metà gara in vantaggio e nel quarto periodo è tornata a farsi sotto. Varese l’ha girata nel terzo quarto, in cui ha avuto un parziale da 28-18; ha forse trovato un grande giocatore in Hugo Besson che non ha tirato bene dall’arco (2/7) ma è venuto fuori alla distanza segnando 19 punti, miglior marcatore di una squadra che ne ha avuti 17 dal ritrovato Davide Moretti e 16 da un Nico Mannion che ad un certo punto ha lasciato ad altri le chiavi del gioco.

Per Brindisi quattro uomini in doppia cifra con Xavier Sneed a quota 17 e Jamel Morris a 16, poi 14 di un buon Eric Washington ma non è bastato; Varese si prende anche la differenza canestri rispetto alla partita di andata e respira davvero tanto in ottica salvezza, arrivare a giocarsi i playoff sarà tremendamente più complicato mentre si può dire che per Brindisi sia un colpo davvero negativo e sanguinoso, rimanere in Serie A1 per la squadra di Dragan Sakota adesso diventa un affare che si complica terribilmente. (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE BRINDISI (RISULTATO 35-38): INTERVALLO

Varese Brindisi 35-38: partita equilibrata e molto delicata alla Itelyum Arena, si segna non tantissimo anche se tutto sommato siamo abbastanza in media con un finale da comunque quasi 80 punti. Parte meglio la Happy Casa, nel secondo quarto la Openjobmetis torna sotto e si prende anche un temporaneo vantaggio ma il finale del secondo periodo è ancora di marca Brindisi, la squadra pugliese in questo momento sogna davvero il grande colpo salvezza che metterebbe non poco nei guai Varese. Produce punti Frank Bartley che arriva in doppia cifra, gli danno un’ampia mano Jamel Morris e Xavier Sneed con quest’ultimo che è parecchio efficace anche a rimbalzo insieme a Nate Laszewski, aprendo una bella battaglia sotto i tabelloni con Skylar Spencer e Hugo Besson.

Varese trova anche i punti del francese alla seconda partita con questa maglia – per adesso sono 7 per lui – come sempre quelli di Nico Mannion (stessa cifra del compagno di squadra) ma in realtà questo pomeriggio sembra particolarmente ispirato Davide Moretti, e con lui Gabe Brown; si va al riposo con la partita ancora tutta da scrivere, vedremo come andranno le cose qui nel secondo tempo alla Itelyum Arena dove i due punti sono davvero importanti per entrambe le squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE BRINDISI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

VARESE BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, pronti a vivere la diretta di Varese Brindisi. Domenica scorsa per la Openjobmetis c’è stato l’esordio di Hugo Besson, il giocatore che la società lombarda ha scelto per sostituire Olivier Hanlan che, come già dicevamo, è stato acquistato dal Cska Mosca: il francese, arrivato dal FK Belgrado, è partito dalla panchina con Tom Bialaszewski che ha puntato sul doppio playmaker (Nico Mannion e Davide Moretti), in 27 minuti di utilizzo ha segnato 8 punti con 2/10 al tiro, 0/5 dall’arco e 4 palle perse (4 assist). Certo: era la prima dopo pochi allenamenti con la squadra, ma è chiaro che la perdita di Hanlan per Varese possa essere determinante in negativo.

Besson deve crescere e deve farlo subito; in alternativa Bialaszewski dovrà essere bravo, con i giocatori che già aveva a disposizione, a costruire un altro assetto tattico che possa pagare dividendi e condurre Varese innanzitutto alla salvezza, poi a lottare per i playoff come già promesso da Mannion. Sarà molto difficile, e tanto passerà anche da questa imminente e delicatissima partita: noi adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Itelyum Arena perché finalmente ci siamo, la palla a due di Varese Brindisi sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE BRINDISI: CHI SBAGLIA PAGA!

Varese Brindisi, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Christian Borgo e Giacomo Dori, si gioca alle ore 17:00 di domenica 10 marzo per la 22^ giornata di basket Serie A1 2023-2024: è una delicata sfida per la salvezza con la Happy Casa che se non altro ha battuto un colpo domenica scorsa con la vittoria su Cremona, ma Brindisi rimane comunque ultima in classifica e ha necessario bisogno di un successo esterno contro una rivale diretta, ricordando che avendo già vinto all’andata sarebbe doppiamente importante, perché porterebbe dalla sua parte la doppia sfida.

Varese ha vissuto una giornata da incubo contro Milano, non riuscendo a dare seguito alla fondamentale vittoria contro Pesaro: in un turno in cui Sassari, Vuelle e Brindisi hanno ottenuto vittorie parecchio inattese, la Openjobmetis potrebbe aver perso più di due punti in classifica ma, in ogni caso, sfruttando il turno casalingo questo pomeriggio si potrebbe risalire la corrente in maniera importante. Staremo dunque a vedere quello che succederà alla Itelyum Arena nella diretta di Varese Brindisi, della quale ora possiamo presentare i temi principali.

DIRETTA VARESE BRINDIS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Brindisi potrebbe in qualche modo ridisegnare la corsa alla salvezza in Serie A1: per la Openjobmetis è importantissimo ripartire dopo la netta sconfitta di Milano, Varese ha incrociato un’Olimpia ferita dalla sconfitta in Eurolega e ha pagato dazio, lasciando intendere che le difficoltà restino nonostante l’addizione determinante di Nico Mannion e che, per contro, l’addio di Olivier Hanlan volato al Cska Mosca potrebbe far calare sensibilmente il rendimento di una squadra che dopo tante difficoltà aveva trovato la quadratura del cerchio.

Brindisi dal canto suo sa bene che una vittoria non può essere sufficiente, ma il colpo su Cremona è stato comunque di importanza capitale: certo è stato deludente veder vincere due rivali dirette per la salvezza, ma guardando il lato positivo la Happy Casa non ha perso ulteriori punti e soprattutto ha mandato un segnale chiaro, ovvero quello di una squadra che ha ancora tanta voglia di lottare per confermare la categoria. Chi vincerà nella diretta di Varese Brindisi potrebbe prendere uno slancio importante per le prossime giornate, non resta che scoprire come andranno le cose…











