DIRETTA VARESE BRINDISI/ Video streaming tv: Frank Vitucci sotto ai riflettori

DIRETTA VARESE BRINDISI: L’EX DEL MATCH

Varese Brindisi segna il ritorno di Frank Vitucci alla Enerxenia Arena, non per la prima volta: il coach veneto ha guidato la Openjobmetis nella stagione 2012-2013, portando la squadra lombarda a un incredibile primo posto in regular season. L’avventura non era finita bene: eliminazione in semifinale playoff contro Siena, 3-4 in una serie rimessa in piedi al PalaEstra dal buzzer beater di Dusan Sakota ma poi persa tra le mille polemiche in casa.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: la crisi della Reyer

Al termine della stagione Vitucci aveva deciso di uscire dal contratto per sposare l’ambizioso progetto di Avellino, dove avrebbe faticato parecchio di più; a Varese resta il dubbio di sapere cosa sarebbe successo se la scelta fosse stata quella di rimanere. Sia come sia, qualche tempo dopo sotto le Prealpi è arrivato Attilio Caja: proprio lui due settimane fa si è presentato alla Enerxenia Arena e con la sua Reggio Emilia ha vinto di 39, aprendo poi il vaso di Pandora nei confronti del dimissionario GM Andrea Conti mentre confermava l’attaccamento alla piazza. Ora i tifosi di Varese sperano di non dover vivere qualcosa di simile con Vitucci… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA MILANO/ Video streaming tv: l'ex Andrea Pecchia in grande crescita

DIRETTA VARESE BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Brindisi non sarà una di quelle per cui è prevista una copertura nella 7^ giornata di campionato: l’appuntamento allora è su Discovery Plus, il broadcaster che da questa stagione segue integralmente la Serie A1 di basket fornendo tutti i match ai suoi abbonati. Sarà una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

OPENJOBMETIS IN CRISI

Varese Brindisi viene diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Denis Quarta e Alessandro Perciavalle: si gioca alle ore 19:00 di domenica 7 novembre presso la Enerxenia Arena, ed è valida per la 7^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Situazione delicatissima per la Openjobmetis, che ospita un grande ex come Frank Vitucci: cinque sconfitte consecutive per entrare in questo turno, l’ultima maturata a Treviso nonostante un ottimo primo quarto ma arrivata per “stanchezza”, con la squadra decimata dal Coronavirus e in questo momento senza fiducia.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TREVISO/ Video streaming tv: la ricca tradizione del match

Una bolla che rischia di esplodere come avevamo già detto, e non aiuta il fatto che oggi a fare visita sia una Happy Casa che sta invece volando, nell’ultimo turno ha vinto in volata contro Venezia ed è ancora la prima inseguitrice di Milano, come già accadeva nella scorsa stagione. Sarà dunque interessante vedere quello che succederà nella diretta di Varese Brindisi, e mentre aspettiamo che arrivi la palla a due possiamo fare qualche considerazione circa le tematiche principali che introducono il match della Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Varese Brindisi potrebbe rappresentare la svolta per la Openjobmetis, oppure affondare il progetto: una vittoria contro la seconda in classifica, pur non potendo immediatamente risolvere tutti i problemi che si sono creati, sarebbe comunque una boccata di ossigeno indispensabile, intanto per la classifica di Serie A1 ma poi anche per dare fiducia a un ambiente che ne ha persa parecchia nelle ultime settimane, squassata dal -39 interno contro Reggio Emilia, dalle dimissioni del GM Andrea Conti e da tutto quello che emerso nelle ore seguenti.

Una polveriera insomma, sul punto di saltare in aria; non ha di questi problemi Frank Vitucci, coach che proprio a Varese ha fatto benissimo e ha poi trovato la sua grande dimensione a Brindisi, riuscendo a portare la Happy Casa a lottare per la vittoria della regular season e a essere una concreta pretendente per lo scudetto. Oggi i pugliesi sono una concreta realtà del nostro campionato, e vogliono proseguire su questa falsariga; dal punto di vista di Brindisi vincere alla Enerxenia Arena è naturalmente un obbligo, vedremo allora cosa succederà tra poche ore…



© RIPRODUZIONE RISERVATA