Diretta Varese Brindisi/ Streaming video tv: Openjobmetis in grave crisi (basket A1)

Varese Brindisi, che si gioca in diretta dalla Enerxenia Arena, va in scena alle ore 17:30 di giovedì 4 febbraio ed è il recupero nella 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di una delle partite che la Openjobmetis ha saltato a causa del focolaio di Coronavirus diffusosi nel team: una tegola che si è aggiunta a una stagione già complicata di suo, che vede la gloriosa società lombarda ultima in classifica e ora staccata di 4 lunghezze da Cantù, con cui ha perso domenica pomeriggio.

La Happy Casa dell’ex Frank Vitucci può invece puntare in alto, vale a dire alla posizione d’onore alle spalle di Milano: chiudere al primo posto la regular season a oggi è semi-impossibile, ma l’Olimpia ha perso nettamente in casa nell’ultima uscita lasciando intendere che, almeno in questo momento, l’enorme vantaggio può essere gestito anche con qualche rischio. Bravi dovranno essere i pugliesi, tra gli altri, ad approfittarne; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Varese Brindisi, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Brindisi, partita di recupero che non verrà trasmessa dai canali della nostra televisione. Per questo motivo l’appuntamento con le immagini del match resta solo quello classico, ovvero la piattaforma Eurosport Player: bisognerà sottoscrivere un abbonamento al servizio per avere a disposizione le immagini di tutti i match della Serie A1 di basket, in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it vi fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, ma anche la classifica e le statistiche, individuali e di squadra, del campionato.

La diretta di Varese Brindisi rappresenta forse un’ultima spiaggia per la Openjobmetis, che a questo punto deve battere un colpo: le partite perse contro Trieste e Cantù sono state giocate con orgoglio, ma il problema è che gran parte del gruppo era fermo da un mese e il roster che si è presentato a questi impegni era ancora incompleto. Questo è il principale problema, almeno attuale: si trattava di partite che, vinte, avrebbero rilanciato Varese verso una più concreta possibilità di salvezza, invece l’hanno affondata e adesso bisogna solo sperare che qualcosa giri nel corso della stagione, anche se attualmente è più facile pensare che i biancorossi possano salvarsi con il blocco delle retrocessioni (se mai dovesse esserci). La Happy Casa appunto non ha di questi problemi: qualificata alla Top 16 di Champions League e con l’imminente impegno di Coppa Italia, ha davanti a sé un finale di annata che potrebbe essere storico, portando la società pugliese dove mai era stata in passato. Già diventata parte delle big del nostro campionato, adesso Brindisi punta l’obiettivo successivo ovvero mettere qualche trofeo in bacheca, vedremo se effettivamente Vitucci – un altro che va a caccia di riscatto personale – sarà in grado di portare a termine la missione.



