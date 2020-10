Diretta Varese Cantù/ Streaming video Rai: torna il grande derby! (basket Serie A1)

DIRETTA VARESE CANTÙ: BULLERI VUOLE IL DERBY!

Varese Cantù, partita diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Perciavalle e Mauro Belfiore, va in scena alle ore 20:45 di domenica 11 ottobre e si gioca per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Torna lo spettacolo del derby lombardo, una delle partite più sentite in tutto il panorama della pallacanestro italiana; un match che ha già due precedenti in stagione visto che le due squadre erano nello stesso girone di Supercoppa, e che in questo momento potrebbe permettere alla Openjobmetis di spiccare il volo in classifica. Sorprendentemente, considerate anche le avversarie, la squadra biancorossa ha vinto entrambe le gare disputate in campionato e dunque si trova al primo posto (con altre squadre) provando a prendersi già adesso quei punti che saranno importanti innanzitutto per la salvezza; obiettivo principale e primario anche per l’Acqua San Bernardo, che è reduce da una vittoria bella e non scontata contro Pesaro. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Varese Cantù allora, intanto possiamo cominciare a fare qualche valutazione circa i temi principali della serata.

VARESE CANTU’ IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Cantù sarà su Rai Sport + e Rai Sport, e dunque potrà essere visionata in chiaro da tutti gli appassionati sui canali 57 e 58 del digitale terrestre. Come sempre poi l’altro appuntamento disponibile per seguire la partita è con il portale Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket Serie A1 in diretta streaming video. Al servizio si dovrà essere abbonati, mentre è possibile consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it sul quale troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che sono impegnati sul parquet.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VARESE CANTU’: RISULTATI E CONTESTO

Varese Cantù è una partita sempre affascinante, a prescindere da quali siano i contesti attuali: un derby che mette a confronto due delle società più storiche del nostro basket, che in passato sono riuscite a mettere in bacheca scudetti e coppe facendo la voce grossa anche in Europa. Nella modernità hanno pagato dazio soprattutto alle difficoltà economiche, l’equilibrio di potere si è spostato altrove ma per i grandi appassionati prealpini e brianzoli rappresentano ancora un punto di riferimento. Come detto il traguardo è quello di mantenere la categoria e continuare a presentare progetti credibili e competitivi, nella speranza magari di imbroccare la stagione giusta e fare anche il passo ulteriore. Per la Openjobmetis al momento potrebbe essere così, ma Massimo Bulleri sa bene che la strada è davvero lunga e aver vinto le prime due partite può contare poco; a oggi però ci sono già 4 utilissimi punti per la classifica, l’Acqua San Bernardo invece ne ha infilati 2 e proverà ora a fare il colpo esterno alla Enerxenia Arena che, per tutto quanto detto adesso, sarebbe prezioso anche dal punto di vista psicologico.

