Diretta Varese Cantù/ Streaming video tv: derby di grande fascino (basket)

Varese Cantù, diretta dagli arbitri Christian Borgo, Matteo Boninsegna e Gianluca Capotorto, è lo storico derby lombardo in programma alla Enerxenia Arena di Varese alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 4 settembre, per il girone A della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Questa è una speciale edizione della Supercoppa Italiana, voluta per celebrare la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus: per questo motivo è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore. Ci avviciniamo alla diretta di Varese Cantù con la consapevolezza che dovrà essere il match del riscatto per due squadre che finora hanno raccolto solamente sconfitte: alla Openjobmetis resta l’amaro in bocca per la sconfitta praticamente a filo di sirena martedì sul campo della Leonessa Brescia, ora vorrà finalmente centrare una vittoria nel sentitissimo derby con Cantù, ma la Acqua San Bernardo dovrà sfoderare tutto l’orgoglio dopo essere stata travolta senza pietà tre giorni fa dall’Olimpia Milano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Cantù non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA VARESE CANTÙ: IL CONTESTO

Solo sconfitte finora per entrambe le squadre, non è il modo migliore per introdurci alla diretta di Varese Cantù, partita che ha scritto pagine leggendarie della storia del nostro basket. Tuttavia c’è modo e modo di perdere: coach Attilio Caja infatti ha visto la sua Openjobmetis in vantaggio a Brescia fino a 4 secondi dalla sirena, quando la Leonessa si è imposta grazie alla tripla di Christian Burns che ha costretto Varese a incassare la seconda sconfitta al termine di una partita nella quale comunque non sono mancate le indicazioni positive, a cominciare dall’eterno Luis Scola che è stato il migliore marcatore della sua nuova squadra. Per l’Acqua San Bernardo Cantù il test era certamente più difficile e nessuno pretendeva la vittoria dei brianzoli contro l’Olimpia Milano, ma perdere di 40 lunghezze in casa (62-102) fa comunque molto male e per coach Cesare Pancotto martedì c’è stato davvero poco da salvare. Oggi urge innanzitutto una reazione d’orgoglio, perché una eventuale altra batosta in un derby altrettanto sentito farebbe malissimo anche in Supercoppa…

