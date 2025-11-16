Diretta Varese Cantù streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per l'ottava giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VARESE CANTÙ (RISULTATO 70-57): L’ULTIMO QUARTO!

Una volta concluso anche il terzo quarto, il punteggio fra Varese e Cantù è di 70 a 57. I padroni di casa ripetono quanto di buono visto sul finire della frazione di gioco precedente ed allungano sui rivali di turno rifilando loro un importante 27 a 17 in vista degli ultimi dieci minuti dell’incontro che le due squadre stanno già disputando. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

COME VEDERE LA DIRETTA VARESE CANTÙ IN STREAMING VIDEO TV

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo, e quindi del secondo quarto, le squadre di Varese e Cantù sono da poco rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 43 a 40. I padroni di casa invertono il trend iniziale e si impongono così da riuscire a sorpassare i rivali di giornata già prima della ripresa grazie al buon lavoro svolto in entrambe le fasi di gioco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

IL PRIMO QUARTO

Il punteggio della sfida tra Varese e Cantù è di 18 a 21 quando siamo giunti alla fine del primo quarto di gioco. In avvio di partita la maggior precisione al tiro e la leggera superiorità dimostrata nella gestione dei possessi consente agli ospiti di chiudere in vantaggio di tre punti, forzando i padroni di casa ad inseguirli. I quintetti iniziali: VARESE – Freeman, Librizzi, Moore, Nkamhoua, Renfro. Coach: Kastritis. CANTU’ – Ajayi, Ballo, Bortolani, Gilyard, Sneed. Coach: Brienza. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PALLA A DUE!

Eccoci alla diretta Varese Cantù, momento attesissimo in Serie A1 perché davvero queste due società hanno scritto la storia del nostro basket, tanto da sommare 13 scudetti (qui è netto in vantaggio Varese con 10) e tre Supercoppe Italiane – Cantù non ha mai vinto la Coppa Italia – ma soprattutto la bellezza di 22 trofei internazionali tra cui sette Coppe dei Campioni (cinque per i biancorossi), poi ancora sei Coppe delle Coppe (4-2 in favore dei brianzoli) e cinque Coppe Intercontinentali, con i canturini che hanno anche il record per le vittorie in Coppa Korac (mai sollevata da Varese) con 4, arrivando a un totale di 12 titoli oltre confine.

Purtroppo c’è un altro dato da rilevare: l’ultimo trofeo di Cantù risale alla Coppa Korac del 1991, mentre Varese ha festeggiato lo scudetto otto anni più tardi; per entrambe dunque sono trascorsi oltre due decenni senza più vincere e anzi le cose sono andate sempre peggiorando, pur se poi i brianzoli hanno avuto un ottimo ciclo all’inizio del secolo e i biancorossi in qualche modo hanno vissuto buone stagioni. Qui però si parla di ben altro, e allora la speranza è quella di ritrovare queste due squadre al top prima o poi; intanto accontentiamoci del ritorno della diretta Varese Cantù, finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE CANTÙ: RIVALITÀ SENTITISSIMA!

La Itelyum Arena apre le porte alla diretta Varese Cantù: alle ore 17:00 di domenica 16 novembre torna finalmente uno dei derby più sentiti, valido per l’ottava giornata di basket Serie A1 2025-2026. Peccato che oggi sia valido per la salvezza e non per altri obiettivi; tuttavia l’intensità sarà quella dei giorni migliori.

Varese in particolar modo è in crisi: dopo aver vinto a Sassari all’esordio ha perso sei partite consecutive, a volte lottando fino all’ultimo (come domenica a Tortona) ma cadendo negli ultimi metri, e lasciando intendere che ci sia qualche problema anche di tenuta fisica oltre che di soluzioni quando la palla scotta davvero.

Ha fatto qualcosa meglio Cantù, soprattutto in casa: dopo aver già battuto Cremona al PalaDesio, l’Acqua San Bernardo si è ripetuta nell’ultimo weekend con un’importantissima vittoria in overtime contro Udine, dunque possiamo dire che arrivi meglio al derby anche se deve trovare ritmo fuori casa.

La verità di oggi è che la diretta Varese Cantù sarà dominata anche da tensione e ansia, soprattutto dal lato della Openjobmetis; vincere il derby per i biancorossi potrebbe comunque significare mettere benzina extra nel motore, e allora scopriremo tra poco cosa ci suggerirà il parquet della Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE CANTÙ: UN RITORNO MOLTO GRADITO

Sicuramente il primo dato di cui dobbiamo parlare è proprio il ritorno del derby, la diretta Varese Cantù ripropone una sfida da grandi scintille che mancava da quando la squadra brianzola era finita in Serie A2, finalmente il ritorno al piano di sopra ci riconsegna una rivalità che, come già detto e del resto noto, in altre epoche ha rappresentato incroci straordinari per i titoli, tra due società che hanno fatto la voce grossa non solo in Italia ma anche in Europa, ma che purtroppo da tempo hanno abbandonato la strada del dominio per “vivacchiare” tra tentativi riusciti o meno di salvarsi e qualche volta incursioni nei playoff.

Intendiamoci: per quella che è la storia delle due piazze, né Varese né Cantù possono accontentarsi di questo e infatti per entrambe il progetto sarebbe quello di tornare per gradi agli antichi splendori, ma per adesso è davvero complicato farlo e il modo in cui è iniziato questo campionato ce lo dice ampiamente, in particolar modo ancora una volta per una Openjobmetis che con l’acquisto di Ike Iroegbu, ottimo a Tortona, potrebbe aver trovato un giocatore determinante per dare una svolta alla sua stagione ma certamente deve sistemare gli errori strutturali e le mancanze che ha manifestato sul campo.