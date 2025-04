DIRETTA VARESE CREMONA (RISULTATO LIVE 16-6): FINE PRIMO QUARTO

Termina 16-6 il primo quarto della diretta di Varese Cremona, con gli ospiti protagonisti di un avvio da dimenticare. Varese impone sin dai primi minuti un ritmo altissimo, fatto di intensità e atletismo che Cremona non riesce minimamente a reggere.

La squadra di casa aggredisce ogni possesso, pressa forte e corre in transizione, costruendo un vantaggio già importante grazie anche a un super Alviti: l’ala varesina è dominante su entrambi i lati del campo, trovando canestri pesanti e dando la scossa emotiva ai suoi. Cremona, invece, fatica a trovare soluzioni offensive credibili e si scontra ripetutamente contro la solidissima difesa avversaria. Serve un cambio di marcia immediato per provare a rientrare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per cominciare la diretta Varese Cremona: possiamo aggiungere, a quanto già detto, che con l’addio di Rob Gray a Scafati è diventato Jaylen Hands il miglior realizzatore della nostra Serie A1, la Openjobmetis dunque può schierare un elemento che una settimana fa ha dato vita a una prestazione devastante contro la stessa Givova, realizzando 42 punti con 14/20 al tiro (9/13 dall’arco) e chiudendo con 44 di valutazione, una prova offensiva che forse da queste parti non si vedeva dai tempi dei 50 punti di Delonte Holland contro Milano, con la differenza che in quel caso la partita era stata persa.

Inoltre, dopo l’esordio (più che mediocre) di Ethan Esposito, Varese ha un nuovo giocatore da mostrare: Grant Anticevich arriva dalla Lega australiana (in una squadra neozelandese), aveva già sfidato la Openjobmetis in Europe Cup quando giocava a Gottingen e ha esperienza in Europa, le sue cifre raccontano di un elemento certamente non centrale e, pur ala forte, poco avvezzo alla lotta a rimbalzo essendo più che altro un lungo perimetrale. Insomma: Ioannis Kastritis sembra volersi salvare dando imprevedibilità da fuori e rinunciando a riempire l’area, sarà la ricetta giusta? Naturalmente lo dirà il campo, e a tale proposito possiamo finalmente metterci comodi perché la diretta Varese Cremona prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA VARESE CREMONA

È prevista su DMAX, dunque in chiaro, la diretta tv di Varese Cremona; come di consueto avrete l’alternativa, qualora abbonati, della diretta streaming video sulla piattaforma DAZN.

VARESE CREMONA: PUNTI FONDAMENTALI IN PALIO!

Va in scena alle ore 18:15 di domenica 6 aprile la diretta Varese Cremona: per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025 la Itelyum Arena è teatro di un derby lombardo che raramente è stato così caldo e importante, le due squadre infatti si giocano una larga fetta di salvezza con la Vanoli che ha una sorta di bonus in più, perché all’andata aveva dominato vincendo di 18 punti e dunque potrebbe almeno mantenere il vantaggio nella doppia sfida diretta. Cremona tra l’altro arriva dalla roboante vittoria contro Treviso, un bel colpo che ha permesso di muovere la classifica e prendere fiducia in vista di una trasferta nuovamente decisiva.

Anche Varese però ha fatto un passo in avanti: dopo aver perso otto partite consecutive, la Openjobmetis ha battuto Scafati ed è anche riuscita a prendersi la differenza canestri, un successo che dunque vale doppio ma che ora deve essere “confermato”, la diretta Varese Cremona è importantissima per entrambe le squadre che sanno bene come perdere oggi potrebbe significare aver messo un piede in Serie A2, naturalmente al netto dei risultati delle altre perché la corsa alla salvezza coinvolge più squadre, in una volata che presumibilmente si risolverà solo all’ultima giornata di questa appassionante regular season.

DIRETTA VARESE CREMONA: CHI VINCE È SALVO?

Nel presentare la diretta Varese Cremona potremmo anche dire, girando il discorso, che chi vincerà avrà la salvezza in mano; nei fatti questo è vero solo in parte perché la distanza dalla concorrenza resterebbe comunque minima, ma certamente ottenere due punti contro una rivale diretta sarebbe tantissimo. Per la Vanoli c’è appunto il discorso della differenza canestri che potrebbe rimanere a favore, per la Openjobmetis il fatto che, dopo aver battuto Scafati, arriva un’altra partita casalinga contro una squadra che ha lo stesso obiettivo, due punti sarebbero utilissimi anche solo per la classifica avulsa e farebbero tanto morale in vista della trasferta di Napoli.

A tale proposito, la Vanoli avrà un calendario complicatissimo: la trasferta a Pistoia alla penultima giornata è l’unica sfida diretta, al PalaRadi Cremona giocherà contro Trento, Trieste e Tortona mentre dovrà andare a Milano tra due settimane, anche per questo naturalmente la partita di Varese riveste un’importanza che va oltre i semplici punti da mettere in classifica perché poi la squadra di Pierluigi Brotto potrebbe nuovamente fermarsi viste le avversarie. Tra poco comunque sarà il momento di lasciare la parola al parquet della Itelyum Arena, e allora scopriremo tutto…