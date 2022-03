Diretta Varese Cremona/ Streaming video tv: Roijakkers vuole i playoff! (basket A1)

DIRETTA VARESE CREMONA: DERBY LOMBARDO!

Varese Cremona è in diretta dalla Enerxenia Arena, alle ore 17:30 di domenica 6 marzo: anche qui torna il campionato di basket Serie A1 2021-2022, e nella 21^ giornata vivremo un interessante derby lombardo che ormai è entrato nell’immaginario collettivo come un classico. Le due società stanno vivendo momenti diversi, anche se entrambe lottano per la salvezza: l’avvento di Johan Roijakkers ha trasformato Varese che, vincendo il recupero di Reggio Emilia, ha ottenuto il quinto successo nelle ultime sei e clamorosamente si è rimessa in corsa per i playoff, girando totalmente una situazione che appariva compromessa.

Diretta/ Reggio Emilia Varese (risultato finale 82-84): Openjobmetis vincente!

La Vanoli invece è in crisi: la sconfitta subita a Pesaro è stata la quarta nelle ultime cinque partite, di fatto un rendimento opposto a quello della Openjobmetis che ha scavato un solco di 6 punti in classifica. Non tutto è perduto ovviamente, e anzi proprio questo trend ci dice che la squadra di Paolo Galbiati potrebbe sfruttare una sorta di “relax” dell’avversaria per prendersi una vittoria che darebbe ampio respiro e sarebbe ancora più importante perché contro una rivale diretta; aspettiamo di scoprire cosa succederà nella diretta di Varese Cremona, intanto analizziamo alcuni dei suoi temi.

Diretta/ Venezia Varese (risultato finale 82-93): la Openjobmetis sbanca il Taliercio

DIRETTA VARESE CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Varese Cremona sarà trasmessa su Eurosport 2: in televisione l’appuntamento è riservato ai clienti del satellite che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Come sappiamo poi il campionato di Serie A1 è fornito anche da Discovery Plus, che è diventato broadcaster ufficiale della Lega Basket: dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma sarà quindi possibile seguire il match in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato finale 80-81): V Nere d'un soffio!

DIRETTA VARESE CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Varese Cremona è interessante a prescindere da qualunque discorso legato a classifica e momento specifico, perché come detto è diventata una partita classica tra due società che si erano incrociate anche in Serie A2 nel 2008-2009, quando la Vanoli era ancora di stanza a Soresina. I biancorossi avevano ottenuto la promozione diretta, i cremonesi avevano vinto i playoff e così dall’anno seguente abbiamo questa sfida in maniera continuativa nel massimo campionato di basket. Quello che sta succedendo in casa Openjobmetis è incredibile, perché rispetto all’inizio della stagione è stato rivoluzionato un quintetto che sapeva di poter correre per i playoff ma aveva vinto appena 3 partite su 14 e affondava su se stesso.

Poi la svolta contro ogni tipo di pronostico si potesse tracciare, ma adesso bisognerà ovviamente capire se e quanto durerà, ovvero se arriverà la salvezza e magari anche una clamorosa qualificazione alla post season. Cremona da qualche anno lotta per salvarsi con eccezioni sporadiche, per esempio quel 2019 in cui sono state giocate finale di Coppa Italia e semifinale scudetto; la situazione economica è quella che è e qualcuno sostiene che Paolo Galbiati, non a caso confermato alla guida, stia facendo un lavoro anche superiore a quello che si ipotizzava. Vedremo tra poco chi si prenderà la vittoria nel derby lombardo, Varese Cremona è ormai dietro l’angolo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA