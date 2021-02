Diretta Varese Cremona/ Streaming video tv: ultima spiaggia biancorossa? (basket A1)

DIRETTA VARESE CREMONA: DERBY LOMBARDO

Varese Cremona, che viene diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Guido Giovannetti e Sergio Noce, si gioca alle ore 16:00 di domenica 7 febbraio: siamo alla Enerxenia Arena, per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 202-2021. Un derby lombardo diventato ormai classico nel nostro torneo, ma che in questo momento si gioca più che altro al ribasso: per la Openjobmetis, schiantata anche nel derby di Desio contro Cantù, questa è la peggiore stagione da quella che aveva portato all’ultima retrocessione, stiamo parlando di oltre un decennio fa e, pur con tutte le difficoltà previste, non si pensava che si potesse andare incontro a un disastro di tali proporzioni, tanto da far pensare che il blocco delle retrocessioni sia l’unica soluzione possibile.

Per quanto riguarda la Vanoli, leggermente meglio e infatti la squadra è stata in corsa per la Final Eight di Coppa Italia fino all’ultima partita; vero è anche che questo gruppo non ha mai realmente acceso la scintilla, ma se non altro ha una classifica migliore e sembra aver azzeccato qualche giocatore che la possa spingere ancora più su. Sconfitta in casa dalla Virtus Bologna settimana scorsa, va ora a caccia di pronto riscatto; vedremo se succederà questo nella diretta di Varese Cremona, intanto mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione legata ai temi principali che verranno toccati in questo pomeriggio.

DIRETTA VARESE CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Cremona non è una di quelle che per questa giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; in alternativa, dovendo sottoscrivere un abbonamento al servizio, sarà possibile seguire la partita di Serie A1 anche sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili, consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore, le statistiche di tutte le squadre e i giocatori del campionato di Serie A1 ma anche la classifica del torneo e altri contenuti.

DIRETTA VARESE CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

È forse prematuro dirlo, ma Varese Cremona somiglia molto a un’ultima spiaggia per una Openjobmetis entrata in crisi ben prima che il focolaio di Coronavirus rendesse ancora più complicata la salvezza. Scelte sbagliate in sede di mercato, ancora una volta un quintetto di qualità ma con una panchina scarsa e non in grado di reggere l’urto, ma soprattutto in questa stagione i problemi sembrano derivare dall’esonero di un Attilio Caja che, secondo le voci, sarebbe stato esonerato perché poco gradito a parte del roster visti i suoi metodi di allenamento.

Torna allora sul banco degli imputati Luis Scola, salutato come una sorta di eroe nel momento della firma ma ben presto diventato, almeno agli occhi di una larga parte del tifo biancorosso, come “il problema” anche a causa della scarsa attitudine difensiva. Risalire dal baratro è complesso, anche perché le partite che avrebbero potuto rilanciare Varese sono state giocate con le rotazioni ridotte al minimo indispensabile e di conseguenza perse anche di schianto; tuttavia giovedì, nel secondo dei tre recuperi che interessano i biancorossi, la squadra ha mostrato l’orgoglio perduto e vinto in rimonta contro Brindisi. Il gruppo è tornato al completo e si è visto: forse non basterà, ma almeno la Openjobmetis ha fatto vedere di essere ancora viva e potersela giocare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA