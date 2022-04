Diretta Varese Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: si decide tutto! (basket A1)

DIRETTA VARESE FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA CALDISSIMA!

Varese Fortitudo Bologna sarà diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Andrea Bongiorni e Boris Ryzhyk, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 24 aprile per la 28^ giornata nel campionato di Serie A1 2021-2022. Alla Enerxenia Arena si può decidere tutto: una vittoria della Openjobmetis manderebbe di fatto la Effe in Serie A2, ma la squadra di casa sta attraversando un’altra burrasca interna e, dopo aver perso anche a Tortona, ha rimesso in discussione la sua salvezza che ora si è fatta non complessa ma comunque a rischio, e dire che addirittura si sognavano i playoff.

DIRETTA/ Fortitudo Bologna Trento (risultato finale 89-69): bolognesi di larga misura

Ovviamente ancor più urgente è il bisogno della Fortitudo Bologna, che è rimasta viva demolendo Trento al PalaDozza: una vittoria che l’ha avvicinata alla zona utile per rimanere in Serie A1, la corsa viene fatta su Napoli ma un blitz questo pomeriggio farebbe rientrare anche i biancorossi nell’equazione, naturalmente aumentando le possibilità di salvezza per Antimo Martino e i suoi. Vedremo allora cosa accadrà nella diretta di Varese Fortitudo Bologna, aspettando che la partita si giochi continuiamo ad approfondire i temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA/ Tortona Varese (risultato finale 104-99) video tv: Daum sugli scudi!

DIRETTA VARESE FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Varese Fortitudo Bologna è su Eurosport 2, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguire il match al numero 211 del loro decoder. Da questa stagione comunque l’intera programmazione della Serie A1 di basket passa da Discovery Plus, diventato broadcaster della Lega: questa e le altre gare saranno dunque fornite in diretta streaming video per tutti gli abbonati, noi possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale della Lega Basket, naturalmente www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Pesaro Fortitudo Bologna (risultato finale 88-87): Carpegna d'un soffio!

DIRETTA VARESE FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Varese Fortitudo Bologna assisteremo anche alla presenza di un arbitro ucraino in Serie A1, visto che Ryzhyk è stato accolto in Italia per portare a termine la stagione. Le due società intanto sono divise da una rivalità quasi storica, che negli anni Novanta (qui a Varese) era sfociata in una incredibile rissa (se non peggio) con seggiolini divelti dalle tribune e usati come armi. Per i tifosi della Openjobmetis sarebbe ancora più “dolce” mandare la Effe in Serie A2 battendola in quello che è quasi uno spareggio (ma di fatto non lo è), e viceversa ottenere la salvezza “danneggiando” la rivale non sarebbe affatto male per i supporter dell’Aquila biancoblu.

Di certo Varese ha mancato la grande occasione di tornare ai playoff: forse non sapremo mai davvero quali siano le cause specifiche che hanno portato all’esonero di Johan Roijakkers (al netto delle indiscrezioni), di certo il secondo cambio di allenatore in una stagione, e il terzo in un anno e mezzo (due volte per motivi disciplinari) ci racconta di un ambiente che sta provando a ricostruire attraverso certi valori, che guarda al futuro ma naturalmente spera che questo futuro contempli la permanenza in Serie A1, altrimenti le cose potrebbero farsi decisamente più complicate. Intanto vedremo come andranno le cose nell’imminente diretta di Varese Fortitudo Bologna…











© RIPRODUZIONE RISERVATA