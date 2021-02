Diretta Varese Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: una grande classica (basket A1)

DIRETTA VARESE FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA DELICATISSIMA

Varese Fortitudo Bologna, che è in diretta dalla Enerxenia Arena, si gioca alle ore 16:00 di domenica 14 febbraio: sfruttando la sosta per la Coppa Italia queste due squadre giocano il recupero valido per la 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, ultima partita che la Openjobmetis aveva lasciato indietro a causa del focolaio di Coronavirus esploso in seno alla squadra. Una Varese che nel frattempo ha battuto due colpi, riprendendosi qualche possibilità di salvezza: le vittorie consecutive contro Brindisi e Cremona sono state preziosissime, poi la fatica per il doppio overtime di domenica si sono fatte sentire e mercoledì è arrivato un ko netto a Brescia.

Dunque squadra ancora ultima in classifica, insieme a Cantù con cui ha le sfide dirette a sfavore; rendimento deludente, ma ancor più quello di una Fortitudo che era chiamata a lottare concretamente per i playoff e invece si ritrova con appena 2 punti di margine sulle lombarde. Gli ampi problemi di inizio stagione sembrano essere risolti, ma la situazione resta complicata; nell’ultimo turno è arrivato un ko interno contro Sassari. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Varese Fortitudo Bologna, una grande classica del nostro basket; aspettandone la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA VARESE FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Fortitudo Bologna non sarà garantita dalla nostra televisione: questo significa che l’unico modo per seguire la partita di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare della Serie A1 con il servizio di diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili: dal tabellino play-by-play al boxscore del match passando per la classifica del campionato e le statistiche di squadre e giocatori, oltre ad altri contenuti.

DIRETTA VARESE FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Varese Fortitudo Bologna, come abbiamo accennato, è una partita classica del nostro basket: le due squadre sul finire degli anni Novanta erano entrambe competitive per lo scudetto e lo hanno anche vinto, ma purtroppo il nuovo periodo d’oro dei lombardi è durato davvero troppo poco e così la rivalità, molto sentita dalle due piazze, non si è tradotta in sfide decisive sul campo. Adesso però entrambe si ritrovano in Serie A1 per il secondo anno consecutivo; se la realtà della Openjobmetis, al netto della deludente prestazione stagionale, è da tempo quella di lottare innanzitutto per salvarsi, la Lavoropiù ha sposato un progetto ambizioso per tornare subito ai vertici, ma il parquet ci ha detto finora altro. La firma di Luca Dalmonte, in sostituzione dell’esonerato Meo Sacchetti – che sarebbe stato grande ex di questa partita – ha sicuramente migliorato le cose (soprattutto dal punto di vista difensivo) ma c’è ancora tanto lavoro da fare, perché la concorrenza è agguerrita e le brutte sorprese possono sempre essere dietro l’angolo. Intanto vedremo quello che succederà tra poco alla Enerxenia Arena…



