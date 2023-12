Diretta/ Varese Milano (risultato 18-17) streaming video tv: primo quarto di gara! (17 dicembre 2023)

DIRETTA VARESE MILANO (RISULTATO 18-17): PRIMO QUARTO

In Lombardia il primo quarto di gioco tra Varese ed Olimpia Milano si è concluso con il punteggio di 18 a 17. Nelle fasi iniziali dell’incontro la partita risulta essere molto equilibrata con le due compagini che provano a darsi battaglia ma finiscono per rispondersi ed annullarsi colpo su colpo con i padroni di casa guidati da coach Bialaszewski a spuntarla per un punto. Ecco gli schieramenti ufficiali: VARESE – G. Brown, Hanlan, McDermott, Shahid, Spencer. Panchina: Librizzi, Ulaneo, Virginio, Woldetensae, Zhao. Coach: Bialaszewski. OLIMPIA MILANO – Flaccadori, Melli, Poythress, Shields, Tonut. Panchina: Baron, Bortolani, Caruso, Hall, Hines, Kamagate, Miccoli. Coach: Messina. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA VARESE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Milano non sarà una di quelle che per la dodicesima giornata di Serie A1 saranno fornite sui canali della nostra televisione, ricordando che sono tre i match che per ogni turno godono di questo "privilegio". Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l'intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video.

PALLA A DUE!

Con la diretta di Varese Milano stiamo per vivere l’attesissimo derby della Itelyum Arena. Per la Openjobmetis il periodo è davvero nero: come se non bastasse la striscia negativa e la terzultima posizione in classifica, Varese continua a perdere elementi chiave per infortunio. Prima si è trattato di Sean McDermott, adesso di Davide Moretti: se l’assenza prolungata dell’ala è un problema, quella di Moretti lo è ancora di più perché il playmaker nei primi mesi di stagione ha dimostrato di essere, insieme a Olivier Hanlan, l’uomo in più di una squadra che fa una tremenda fatica a vincere. Varese dunque gioca il derby senza due elementi del quintetto.

Dal mercato sono arrivati James Young e Skylar Spencer. Il primo ha già esordito in Serie A1 ed è anche partito in quintetto nell’ultima partita di Europe Cup, il secondo lo abbiamo visto l’anno scorso a Trieste quando aveva fatto piuttosto bene, se dimentichiamo il piccolo particolare che l’Alma è retrocessa. Adesso dunque vedremo se la Openjobmetis riuscirà a vivere una serata di rinascita vincendo il derby contro la corazzata, o se l’Olimpia rispetterà il pronostico confermando il successo sulla Virtus Bologna: mettiamoci comodi e lasciamo la parola al parquet della Itelyum Arena, perché la palla a due di Varese Milano sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE MILANO: OCCASIONE OLIMPIA!

Varese Milano viene diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Fabrizio Paglialunga e Sergio Noce: alle ore 17:30 di domenica 17 dicembre si gioca per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Sfida classica tra le due società che più di altre hanno rappresentato la pallacanestro italiana in ambito nazionale e nel mondo, oggi cruciale per una Varese in crisi nera e che ha perso anche a Brindisi, contro una diretta avversaria per una salvezza che adesso per svariati motivi comincia ad allontanarsi pur essendo ancora effettiva per una classifica che però potrebbe presto peggiorare.

Milano si è ripresa con la vittoria contro la Virtus Bologna: l’Olimpia, in forte difficoltà in questo avvio di stagione, aveva bisogno di un segnale forte e ha saputo ritrovarsi avendo di fronte la grande avversaria degli ultimi anni, adesso però per Milano è fondamentale continuare su questa falsariga e la partita di oggi rappresenta un’occasione. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Varese Milano, aspettando la palla a due alla Itelyum Arena analizziamo altri aspetti di questo derby classico, sperando che sul parquet possa essere un bello spettacolo a prescindere da chi vincerà.

DIRETTA VARESE MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Varese Milano è delicatissima per la Openjobmetis, che tra l’altro in settimana ha perso anche in Europe Cup scivolando 0-2 nel proprio girone, e non riesce a uscire dalla crisi. Le sconfitte contro Cremona in casa e Brindisi in trasferta sono sanguinosissime: si pensava che Varese potesse risorgere mostrando una qualità comunque presente nel roster, invece ancora una volta non ha saputo gestire i finali di gara e adesso per i biancorossi si mette davvero male, con questo complicatissimo derby che potrebbe realmente fare entrare la Openjobmetis in zona retrocessione.

Come già detto Milano ha saputo rialzare la testa quando più contava: la vittoria contro la Virtus Bologna è importante doppiamente, perché ha consentito di non affondare in classifica ma soprattutto ha mandato un segnale forte a tutte le avversarie. Chiaramente non può essere una singola partita a dirci se l’Olimpia sia davvero guarita, la sensazione è che comunque ci siano ancora degli aspetti che vanno migliorati ma intanto Milano ha messo lì una giornata importante che ora potrebbe sfruttare per risalire ancor più la corrente, a cominciare da questo derby della Itelyum Arena.











