Diretta Varese Milano/ Streaming video tv: derby in Supercoppa Italiana (basket)

Varese Milano è in diretta dalla Enerxenia Arena, e si gioca alle ore 18:00 di sabato 29 agosto: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo A della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Il classico derby, che fa storia a sé nell’ambito della pallacanestro italiana, torna ad appassionarci su ottime premesse: dopo il lockdown che ha cancellato il principale campionato, la Lega ha deciso di organizzare il suo primo trofeo facendovi partecipare tutte le rappresentanti della prossima Serie A1, che saranno 16. I gironi sono divisi per territorio, e chi li vincerà andrà alla Final Four di Bologna; l’Olimpia ha già fatto il suo esordio contro Cantù mentre per la Openjobmetis questa sarà la prima partita, nel gruppo A è compresa anche Brescia. Inevitabile che nella diretta di Varese Milano sia l’Olimpia la netta favorita, anche perché ha più gare importanti nelle gambe; vedremo comunque come andranno le cose quando si alzerà la palla a due, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle due squadre e sul contesto della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Milano sarà trasmessa su Eurosport, che ha acquistato i diritti per la Supercoppa Italiana 2020: da valutare però se sarà proprio questa sfida quella scelta dall’emittente, che è disponibile sia sul digitale terrestre che sulla televisione satellitare, e anche sulla piattaforma DAZN. Eventualmente, gli appassionati potranno sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e assistere al match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VARESE MILANO: ORARIO E PRESENTAZIONE

Come abbiamo detto, Varese Milano è una partita nella quale l’Olimpia è sicuramente superiore; lo dice la storia recente e la possibilità di investimenti da parte di Giorgio Armani, mentre la Openjobmetis si appoggia su un consorzio di imprese locali e non ha disponibilità economiche tanto ampie.

Comunque, nelle ultime settimane la dirigenza ha mostrato di saper lavorare molto bene: come sempre il roster di Varese (ancora affidato ad Attilio Caja) è una scommessa ma con qualche colpo assestato nel modo giusto, a cominciare da Toney Douglas (che era già stato firmato prima del lockdown, ma non è mai riuscito a giocare e prende il posto di Jason Rich, che ha declinato un contratto già siglato per motivi personali) per arrivare chiaramente a Luis Scola, che certo ha 40 anni ma l’estate scorsa è stato straordinario protagonista del Mondiale in cui l’Argentina ha chiuso con l’argento al collo.

L’Olimpia ha una potenza di fuoco spaventosa, potendo schierare forse anche tre quintetti che sarebbero strafavoriti comunque per la vittoria dello scudetto; la principale missione della società sarà quella di fare il cambio di passo in Eurolega e provare finalmente a conquistare i playoff con la nuova formula, intanto la Supercoppa Italiana servirà a scaldare i motori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA