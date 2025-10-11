Diretta Varese Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VARESE MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Varese Milano prende il via, in casa Openjobmetis c’era grande attesa per valutare l’esordio dei nuovi arrivati e in particolar modo di Olivier Nkamhoua, certamente l’uomo più chiacchierato dopo lo straripante Europeo giocato con la Finlandia, in cui è stato tra i più scintillanti protagonisti del quarto posto della nazionale scandinava. Prelevato dal Chemnitz, Nkamhoua non si è fatto aspettare: a Sassari ha timbrato 28 punti tirando 12/19 dal campo e 4/8 dall’arco, ha catturato 5 rimbalzi ed è stato determinante nella bella vittoria della Openjobmetis sul difficile parquet del PalaSerradimigni.

DIRETTA/ Milano Monaco (risultato finale 79-86): cade Olimpia! (oggi 9 ottobre 2025)

Tuttavia il premio di MVP è andato a Davide Alviti, che può diventare determinante per Varese: confermato dalla passata stagione, ha timbrato 26 punti con un favoloso 5/8 dalla lunga distanza, poi 7/8 ai liberi e 3 recuperi per 36 di valutazione, il modo migliore per aprire la stagione anche se, come detto, questa sera le cose potrebbero cambiare perché molto diversa è l’avversaria, un’Olimpia che è una vera e propria corazzata. Stiamo allora a vedere quello che succederà, perché il derby è davvero dietro l’angolo: finalmente la diretta Varese Milano sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Bahcesehir Venezia (risultato finale 93-74) video streaming: Nikolic 13 punti (oggi 8 ottobre 2025)

DIRETTA VARESE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Varese Milano saremo in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket per tutti gli abbonati, dunque diretta streaming video sia su Sky Go che sul nuovo portale LBA Tv.

IL DERBY PIÙ CELEBRE!

Come tutti gli anni la diretta Varese Milano rappresenta uno straordinario appuntamento, che arriva stavolta presto: ore 18:15 di sabato 11 ottobre, primo anticipo nella seconda giornata di basket Serie A1 2025-2026. Una partita che si presenta da sola: è il derby che scrive pagine di storia della nostra pallacanestro.

Ancora una volta, come in epoca recente, l’Olimpia ha iniziato la sua stagione con l’obiettivo di vincere tutto mentre la Openjobmetis è ancora un punto di domanda, reduce da annate deludenti e in particolar modo l’ultima, con una salvezza davvero risicata e il progetto affidato a Luis Scola che sembra non decollare ancora.

Olimpia Milano inclusa nel progetto NBA Europe/ Cosa c'è dietro al cambio di rotta? (8 ottobre 2025)

Dunque favori del pronostico a Milano, che ha aperto però il suo campionato perdendo in casa contro Tortona; incredibile pensare come all’inizio di ottobre per l’Olimpia si tratti già della settima partita stagionale, e questo potrà essere un tema importante; anche questo potrebbe essere sfruttato da Varese.

Senza discutere troppo andiamo adesso a presentare nel migliore dei modi la diretta Varese Milano, cercando di scoprire se per la Openjobmetis possano esserci margini per vincere il derby e mettere così a referto una vittoria speciale e comunque punti importanti nel lungo percorso che dovrà portare agli obiettivi.

DIRETTA VARESE MILANO: OPENJOBMETIS PARTITA BENE

Non abbiamo detto che alla diretta Varese Milano la Openjobmetis arriva bene: la vittoria ad alto punteggio contro Sassari ha messo in mostra una squadra prealpina che offensivamente può avere tanto talento ma che forse risente ancora delle amnesie difensive che ne avevano caratterizzato lo scorso anno, del resto Varese è stata costruita in questo modo nel chiaro intento di segnare un punto in più dell’avversario e almeno contro il Banco di Sardegna la cosa ha funzionato, poi sicuramente positivo il modo in cui la Openjobmetis abbia tenuto botta anche nei momenti più difficili del match, altra novità interessante.

Una rondine non fa primavera e dunque non basta una partita per definire il progetto di Ioannis Kastritis, in più alla Itelyum Arena arriva una Milano che strutturalmente ha nettamente più soluzioni, può ruotare i suoi tanti uomini lasciando inalterate qualità ed efficienza del quintetto sul parquet ed è anche arrabbiata per la sconfitta interna contro Tortona, di conseguenza è chiaro che Varese non potrà pensare che il pomeriggio di Masnago si trasformi in una marcia trionfale anche se le vittorie sull’Olimpia a volte sono arrivate anche nei momenti più difficili, ad ogni modo per Milano l’occasione di riprendere la marcia con la vittoria speciale nel derby è molto ghiotta e Ettore Messina farà di tutto per andare a prendersela.