Diretta Varese Milano/ Streaming video tv: torna la grande classica! (basket A1)

DIRETTA VARESE MILANO: DERBY A SENSO UNICO?

Varese Milano, partita diretta dalla terna arbitrale composta da Michele Rossi, Denny Borgioni e Andrea Valzani, si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 dicembre: siamo alla Enerxenia Arena e assisteremo al derby più classico e importante nella storia della pallacanestro italiana, questo valido per la decima giornata di basket Serie A1 2020-2021. Non importa il contesto stretto, non interessa la classifica del momento: quando Varese e Milano si affrontano è sempre uno spettacolo. Attualmente però bisogna dire che le differenze sono nette, e questo vale anche per gli ultimi anni: in questa stagione l’Olimpia viaggia con un perfetto record di 9-0 e deve ancora conoscere la squadra che riuscirà a fermarne la striscia, che oggi potrebbe arrivare in doppia cifra. La Openjobmetis invece sta faticando parecchio, deve stare seriamente attenta al rischio di retrocedere ma, se non altro, prima della sosta per le nazionali ha battuto un colpo importantissimo vincendo sul parquet di Trento, così da ripartire e avvicinare anche la zona playoff. Vedremo quello che succederà nella diretta di Varese Milano, e se arriverà un risultato a sorpresa; intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali del derby.

VARESE MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Milano: per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento è quindi su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare del campionato (anche quelle trasmesse in televisione) ai suoi abbonati, naturalmente in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche la classifica di Serie A1 e i contenuti multimediali.

DIRETTA VARESE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Milano si presenta da sola, lo abbiamo già detto; incrocio sempre intrigante che parecchio tempo fa valeva scudetti e coppe, ma che purtroppo con il passare degli anni ha perso quel fascino immediato della sfida diretta per vincere. Curiosamente, ai tempi in cui la Openjobmetis – allora Roosters – è tornata grande, vincendo il decimo campionato nel 1999, Milano affrontava una crisi segnata dall’addio di Bepi Stefanel, e che avrebbe poi risolto con l’avvento di Giorgio Armani; dopo il tricolore invece Varese ha avuto stagioni parecchio complesse, ha giocato i playoff in pochissime occasioni e ha pagato la crisi di budget. L’aver riportato un campionissimo come Luis Scola (peraltro un ex) sotto le Prealpi è certamente un grandissimo colpo, l’argentino viaggia a medie realizzative straripanti ma non è detto che questo possa bastare. Per il resto, l’Olimpia ha invece un roster che anche senza qualche elemento (causa rotazioni) può dominare contro chiunque, lo sta facendo vedere benissimo in campionato ma anche in Eurolega, dove forse per la prima volta dopo sei anni potrebbe arrivare la qualificazione ai playoff. Sarà dunque un derby scontato? A Varese sperano che non sia così, il verdetto ce lo darà tra poco il parquet della Enerxenia Arena…

