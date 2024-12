DIRETTA VARESE NAPOLI: UNA VERA PARTITA SALVEZZA

La diretta Varese Napoli sarà un finale d’anno solare con il brivido presso la Itelyum Arena di Masnago, dove la palla a due sarà in programma alle ore 20.30 di questa sera, sabato 28 dicembre 2024, per la tredicesima giornata della Serie A di basket. Potremmo dire che sia più una partita da Halloween che da Natale o Capodanno, perché la paura sarà tangibile per chi dovesse perdere: purtroppo è questo lo scenario nella presentazione della diretta Varese Napoli, come la classifica del campionato indica in modo fin troppo chiaro dopo le precedenti dodici giornate.

Tre vittorie e nove sconfitte sono il bilancio della Openjobmetis Varese, che ad oggi sarebbe salva ma di certo non può stare tranquilla, mentre per il Napoli Basket parliamo addirittura di un solo successo a fronte di ben undici sconfitte e di conseguenza per gli ospiti partenopei la situazione è ancora più critica, come è inevitabile che sia per chi occupa da solo l’ultimo posto. Insomma, serve solo vincere perché una sconfitta sarebbe gravissima per entrambe: che cosa ci dirà la diretta Varese Napoli?

COME VEDERE VARESE NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ci sarà la possibilità, a patto di essere abbonati alla televisione satellitare, di assistere alla diretta Varese Napoli in tv: il match di stasera infatti sarà trasmesso su Eurosport 1, che è un canale visibile anche sulla piattaforma Sky, di conseguenza con tutti i relativi servizi per la diretta Varese Napoli in streaming video. In alternativa ricordiamo che tutte le partite della Serie A di basket sono visibili tramite abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA VARESE NAPOLI: I NUMERI DI UNA DOPPIA CRISI

C’è dunque ben poco da volare con la fantasia verso la diretta Varese Napoli: per i padroni di casa la nota positiva potrebbe essere che le tre vittorie stagionali sono arrivate tutte in casa, quindi il fattore campo aiuta i lombardi, che oggi hanno una bella occasione ospitando il fanalino di coda, per cui un successo potrebbe allontanare la coda. Per il resto, i discorsi sulla Openjobmetis di questa stagione sono sempre gli stessi: molto bene in attacco, davvero pessima la difesa, come dimostrano anche i 97 punti incassati nella sconfitta a Reggio Emilia, che ha subito ridimensionato gli entusiasmi per la vittoria nel derby contro Milano.

Per Napoli invece cominciamo subito dalla buona notizia: la prima vittoria nel nuovo campionato è arrivata domenica scorsa grazie al successo nel derby campano contro Scafati, che ha finalmente spezzato un incubo formato da ben undici sconfitte consecutive. Ovviamente però un successo non può bastare: sarebbe fondamentale il bis immediato per dire di avere messo alle spalle il peggio, il calendario tutto sommato fornisce un’occasione possibile e allora siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Varese Napoli…