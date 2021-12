DIRETTA/ Varese Napoli (risultato finale 89-98 OT): alla OJM non riesce il ribaltone

DIRETTA VARESE NAPOLI (RISULTATO 83-83): OVERTIME!

Varese Napoli 89-98 OT: la rimonta della Openjobmetis non si concretizza nell’overtime, e la GeVi porta dunque a casa una preziosissima vittoria esterna per continuare a rimanere in alta classifica. Al contrario, adesso la situazione di Varese in Serie A1 torna a essere davvero complicata: nell’extra time la squadra di Adriano Vertemati non riesce a dare solidità a una difesa che aveva invece reso impenetrabile nel quarto periodo, subisce 15 punti tutti filati e risponde a sprazzi, vale a dire che si stacca immediatamente così da dover recuperare nuovamente, ma questa volta con molto meno tempo sul cronometro e avendo già speso parecchie energie nervose nel tentativo di ribaltone del secondo tempo.

Per la Openjobmetis è la sconfitta numero otto in 11 partite di questo campionato, iniziato bene e poi in qualche modo rimesso in piedi prima del nuovo calo iniziato settimana scorsa: situazione dunque davvero complicata per Vertemati e i suoi ragazzi, adesso vedremo dunque se nei prossimi impegni Varese sarà in qualche modo capace di ritrovarsi o se invece Vertemati dovrà abbandonare il suo compito… (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE NAPOLI (RISULTATO 83-83): OVERTIME!

Varese Napoli 83-83: alla Enerxenia Arena si giocherà per almeno altri 5 minuti. Nel secondo tempo Varese gioca finalmente secondo le sue possibilità: nel terzo quarto Napoli resiste e sembra averla sfangata, ma poi la Openjobmetis inizia il quarto periodo con una marea offensiva e, soprattutto, cambia decisamente passo in difesa. Improvvisamente la GeVi tira in un canestro di dimensioni infinitesimali, e letteralmente non ne mette più una: inesorabilmente la squadra di casa, spinta dall’ennesima doppia doppia di John Egbunu (chiude con X e X) da un Anthony Beane che nel secondo tempo si trasforma – non per la prima volta – da Jalen Jones e dal talento di Trey Kell, recupera punto su punto fino a trovarsi in vantaggio.

Il tutto con un Alessandro Gentile che, come già a Pesaro, gioca offensivamente malissimo e ha 1/10 dal campo per 3 punti. La partita però non è finita, e allora anche Napoli ha un guizzo di orgoglio: Pierpalo Marini subisce fallo da Jones e segna due volte dalla lunetta per il sorpasso con 31 secondi da giocare. Va poi in lunetta Egbunu, ma fa solo 1/2: è parità totale con 11 secondi sul cronometro, Jason Rich sbaglia il jumper della vittoria e così si va all’overtime. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

La diretta tv di Varese Napoli non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione: sono state altre infatti – sempre legate alla fascia oraria – le scelte per la 11^ giornata di campionato. Naturalmente, sappiamo bene che da quest’anno il broadcaster ufficiale della Serie A1 di basket è Discovery Plus: di conseguenza anche questa partita verrà fornita ai clienti della piattaforma, che la potranno seguire in diretta streaming video tramite PC, tablet o smartphone.

VARESE NAPOLI (RISULTATO 41-56): INTERVALLO

Varese Napoli 41-56: lo avevamo presentato come uomo sotto i riflettori, e Jason Rich non ha impiegato molto per diventare protagonista in quella Enerxenia Arena che avrebbe potuto applaudirne le gesta e ora lo vede nelle vesti di giustiziere per gli avversari. Per Rich 17 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, 7/8 dal campo e questo in soli 16 minuti sul parquet: una sentenza in un primo tempo che la GeVi ha dominato in lungo e in largo, trovando anche 9 punti di Reginald Lynch e 8 di Andrea Zerini per esporre, anche con un Jeremy Pargo da 0/5, le difficoltà strutturali della Openjobmetis.

Varese sta già affondando, forse è già definitivamente affondata: fatto ancora più grave se si pensa che sta tirando con il 50% dall’arco (4/8) e ha un Jalen Jones da 10 punti e 7 rimbalzi, Anthony Beane ha già segnato 8 punti e John Egbunu ha chiuso il primo tempo con 9+4. Gli altri però latitano: Alessandro Gentile sta litigando con il canestro (1/8), Marcus Keene e Trey Kell hanno combinato per 11 punti e hanno 2 assist a testa ma non sono fattori. La partita della Enerxenia Arena è da considerarsi già chiusa? Lo scopriremo presto… (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Varese Napoli. Nella sconfitta di Pesaro la Openjobmetis ha fatto esordire Marcus Keene: partito dalla panchina, il nuovo playmaker ha segnato 11 punti tirando però 3/12 dal campo, e soprattutto ha smazzato un solo assist. Sembra dunque non risolta la situazione in cabina di regia: per il momento Adriano Vertemati ha confermato Trey Kell come point guard ma anche lui, che sta crescendo sul piano realizzativo (20 punti con 6/9 e il 50% dall’arco) ha avuto un solo assist (sono stati 5 per Alessandro Gentile, che in compenso ha chiuso con 6 punti e 3/8).

Insomma: Varese deve ancora trovare la quadratura del cerchio, i piani del coach erano quelli di far partire Keene come playmaker con Kell al suo fianco da guardia per sgravarlo dei compiti di regia, poi Gentile come ala piccola e dunque Anthony Beane (pessimo alla Vitrifrigo Arena, 1/8 e 3 punti) riportato al ruolo di sesto uomo. Da vedere se sarà questo starting five a proseguire la stagione di una Openjobmetis che continua ad andare a caccia di difficili certezze; per ora possiamo rivolgerci al parquet della Enerxenia Arena e stare a vedere come andranno le cose tra pochi istanti, finalmente è tutto pronto perché la palla a due di Varese Napoli si alzi! (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE NAPOLI: L’EX “ANOMALO”

Nella diretta di Varese Napoli abbiamo un “quasi ex”: stiamo parlando di Jason Rich, che ufficialmente è stato un giocatore della Openjobmetis anche se per pochi giorni. Per la precisione 12: nell’estate 2020 la società lombarda aveva timbrato il grande colpo assicurandosi il veterano, già scintillante a Cremona e soprattutto ad Avellino, quando era stato nominato MVP della Serie A1. Peccato però che la cosa fosse durata meno di due settimane: Rich infatti, spaventato dalle possibili evoluzioni della pandemia, aveva deciso di ritirarsi dal basket.

Varese non l’aveva presa troppo bene: infatti la primavera seguente, verso la fine di marzo, il talentuoso cestita aveva deciso di tornare sui propri passi e, secondo le indiscrezioni, aveva contattato la Openjobmetis mettendosi a disposizione per il finale di stagione. Ipotesi che Varese aveva rigettato, ancora contrariata per il rifiuto di qualche mese prima; adesso Rich tornerà da avversario alla Enerxenia Arena e l’accoglienza che gli verrà riservata dal pubblico potrebbe non essere delle migliori, anche perché nel frattempo si è rimesso in moto e sta contribuendo all’ottima stagione di Napoli… (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE NAPOLI: OPENJOBMETIS SUL FILO

Varese Napoli, partita diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Fabrizio Paglialunga e Marco Pierantozzi, va in scena alle ore 17:00 di domenica 12 dicembre: alla Enerxenia Arena si gioca per la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La GeVi non si può più nascondere: dopo aver battuto Cremona ha raggiunto il gruppo al terzo posto in classifica, assumendo dunque lo status di matricola terribile e confermando che, almeno per il momento, il roster che unisce veterani e giovani funziona, sotto la sapiente regia di Stefano Sacripanti il cui curriculum parla ovviamente da solo.

Sarà quindi un’occasione da sfruttare, anche se in una trasferta poco scontata e complessa. Varese, dal canto suo, ha perso male a Pesaro: veniva da due vittorie consecutive e non è riuscita a fare quel passo in più che sarebbe stato psicologicamente importante, resta dunque una situazione pericolante e in bilico tra la risalita e il crollo, come questo avvio di stagione ha più volte mostrato. Entrambe vogliono vincere, sia pure per motivi al momento diversi: aspettiamo la diretta di Varese Napoli, provando ad anticipare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere questo pomeriggio.

DIRETTA VARESE NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente Varese Napoli si è giocata anche in passato, pur se formalmente quella partenopea non è più la società di un tempo: si ricorda in particolar modo una vittoria lombarda in trasferta, con un canestro di Michel Morandais da metà campo a evitare che i biancorossi diventassero l’unica squadra battuta dai campani, nell’anno in cui la società era fallita abbandonando il campionato. Al netto dei ricorsi storici, oggi la GeVi sembra poter tornare ad alti livelli: intanto è diventato un obbligo correre per la Final Eight di Coppa Italia – sarebbe un peccato abbandonare un obiettivo che è parecchio vicino – poi eventualmente si penserà ai playoff, alla portata per quanto si è visto finora.

La post season è un traguardo che lo sponsor Openjobmetis ha considerato assolutamente abbordabile per Varese, anche se forse quanto accaduto in società lascia intendere che la realtà possa essere diversa; di sicuro le sei sconfitte in serie hanno affondato il progetto di Adriano Vertemati, che poi però ha saputo riprendersi e ora vuole trovare maggiore continuità per allontanare la zona calda della classifica, e avere la possibilità di costruire con più tranquillità, non dovendo costantemente guardarsi alle spalle.



