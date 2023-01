Diretta Varese Napoli/ Streaming video tv: lombardi già alla Final Eight (basket A1)

DIRETTA VARESE NAPOLI: OPENJOBMETIS PER PIAZZARSI MEGLIO!

Varese Napoli è in diretta dal Palasport Lino Oldrini alle ore 16:00 di domenica 15 gennaio: si gioca per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È l’ultima del girone di andata, ma la Openjobmetis ha già festeggiato il traguardo: battendo Brindisi in trasferta Varese si è aritmeticamente qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, un obiettivo che mancava da qualche anno e che conferma l’ottimo lavoro svolto da coach Matt Brase e dal suo staff, ovviamente senza togliere meriti ai giocatori che continuano a far vedere di potersi togliere davvero belle soddisfazioni.

Napoli ha invece salutato l’esordio di Cesare Pancotto – che ha sostituito l’esonerato Maurizio Buscaglia – con una vittoria sorprendente su Milano, arrivata all’overtime: non si poteva chiedere di meglio al nuovo allenatore, che ha portato la GeVi a tenere il passo del gruppettino che sta appena sopra il fanalino di coda Reggio Emilia. Ci sarà ancora tanta strada da fare per salvarsi ma intanto i partenopei sono ben vivi; noi, aspettando che la diretta di Varese Napoli prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi portanti di questa partita che si gioca al Lino Oldrini.

DIRETTA VARESE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Napoli non sarà una di quelle che per la 15^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che da questa stagione l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio del portale Eleven Sports: una visione in diretta streaming video (disponibile anche il servizio on demand) ricordando che da poco l’emittente fa parte anche del pacchetto DAZN, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questo match. Noi possiamo rimandare infine anche al sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE NAPOLI: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque Varese Napoli non avrà il sapore della battaglia da dentro o fuori per la Openjobmetis: naturalmente però Varese vuole vincere per vari motivi. Intanto perché un match casalingo sulla carta abbordabile può idealmente avvicinare i playoff, poi sicuramente perché il tabellone della Coppa Italia potrebbe migliorare ulteriormente, qui dipenderà anche dai risultati delle avversarie ma il tema principale per la Openjobmetis è quello di provare a evitare Milano e Virtus Bologna al primo turno, il che significa sostanzialmente vincere questa sera e poi sperare in bene.

Napoli come detto è ripartita da Pancotto, coach esperto che è stato chiamato per salvare la squadra: la situazione non è rosea, ma la grande vittoria contro l’Olimpia ha spinto la GeVi a fare compagnia alle altre rivali a quota 10 punti (Verona, Trieste e Treviso) in una corsa alla permanenza in Serie A1 che si sta facendo davvero appassionante e che, coinvolgendo così tante squadre, sarà davvero incerta sino al termine. Se Napoli dovesse fare il colpo grosso a Varese confermerebbe i suoi progressi, e alla fine della regular season questi due punti potrebbero contare non poco…











