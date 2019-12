Diretta Varese Pesaro/ Streaming video e tv: incrocio storico (basket Serie A1)

Varese Pesaro, in diretta dalla Enerxenia Arena, si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 dicembre: siamo nella 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, e si tratta di una grande classica della nostra pallacanestro. Un’altra sfida storica per i lombardi, chiamati immediatamente a riscattare il ko nel derby contro Cantù: continua il rendimento ondivago di una squadra che non ha ancora trovato una dimensione esterna e per questo motivo al momento non farebbe la Final Eight di Coppa Italia, ma ha ancora le possibilità di centrare questo traguardo. Situazione disperata per la Vuelle, ancora senza vittorie: domenica scorsa la squadra ha lottato contro una corazzata contro Milano ma alla fine ha dovuto cedere in casa, restando a tre gare di distanza dalla coppia di penultime. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Varese Pesaro, nel frattempo possiamo andare a presentare alcuni dei temi principali legati a questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pesaro non è una di quelle che sono trasmesse dalla televisione italiana per questo turno di campionato: dunque l’appuntamento rimane quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita.

DIRETTA VARESE PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Come detto Varese Pesaro rappresenta una grande classica, una sfida tra due squadre che sono state anche grandissime e che hanno raccolto scudetti e coppe. I tempi moderni però ci hanno soprattutto raccontato le grandi difficoltà di queste due piazze: in particolare quella adriatica, che dopo l’addio di Scavolini ha sempre dovuto lavorare con budget risicato e accontentarsi di correre per salvarsi, riuscendo a farlo sempre sul campo e mantenendo i conti a posto. A Varese, dopo il decimo tricolore, sono arrivate un paio di stagioni interessanti compresa la vittoria di una regular season, ma sono più le volte in cui la squadra ha mancato i playoff; anche quest’anno la situazione sembra farsi complessa perché ci sono tante pretendenti, e allora l’imperativo deve essere quello di provare a vincere costantemente in casa e piazzare anche quei colpi esterni che fino a questo momento sono mancati. Oggi, per esempio, la Openjobmetis sa di dover vincere quasi senza se e senza ma, per continuare la sua corsa verso le prime otto posizioni della classifica.



