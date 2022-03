Diretta Varese Pesaro/ Streaming video tv: Openjobmetis in volo! (basket A1)

DIRETTA VARESE PESARO: SFIDA D’ALTRI TEMPI!

Varese Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Martino Galasso e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 17:00 di domenica 20 marzo presso la Enerxenia Arena: siamo nella 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida d’altri tempi tra due società storiche, che cercano oggi il loro posto al sole: la Openjobmetis partita malissimo ha rivoluzionato tutto e ora sta volando, battendo Napoli in trasferta si è assicurata la settima vittoria nelle ultime otto partite e clamorosamente adesso si gioca un posto nei playoff, che avrebbe per il gioco delle sfide dirette.

La Vuelle si trova 4 punti più sotto, la zona retrocessione è decisamente più vicina ma nell’ultimo turno è stato battuto un colpo di capitale importanza, vale a dire la vittoria di misura su Brindisi che ha permesso di agganciare Treviso e la stessa Napoli, per una situazione più rosea anche se comunque seria. Vedremo quindi quello che succederà nel corso della diretta di Varese Pesaro; anticipando quelli che possono essere i temi principali della partita, prendiamoci qualche momento per una rapida analisi sul pomeriggio della Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pesaro non sarà una di quelle che per la 23^ giornata del campionato di Serie A1 verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Naturalmente sappiamo bene che da questa stagione il broadcaster ufficiale della Lega Basket è diventato Discovery Plus, e dunque sarà la piattaforma in questione a garantire tutti i match del turno in diretta streaming video, ovviamente riservata agli abbonati. Il portale ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la diretta di Varese Pesaro rappresenta un appuntamento con due realtà che hanno scritto la storia del nostro basket: indimenticabile quella grande corsa che nel 1989-1990 Ottanta aveva portato le allora Ranger e Scavolini a giocarsi lo scudetto, vinta dalla Vuelle che aveva anche approfittato della rottura del crociato di Meo Sacchetti, all’epoca capitano dei lombardi. Chiaramente quei tempi non ci sono più, per varie ragioni; da corazzate che erano queste due società si sono abituate a vivere più o meno alla giornata, anche se ovviamente se si parla di piazze simili bisogna sempre considerare l’ambizione dei tifosi.

Se Pesaro l’anno scorso aveva giocato una bellissima finale di Coppa Italia, mancando però l’accesso ai playoff, Varese quest’anno si è trovata ultima in classifica ma, cambiando allenatore e l’intero quintetto titolare, non si sa nemmeno troppo bene come ha iniziato a vincere, lo ha fatto appunto 7 volte nelle ultime 8 e ha dato una svolta alla sua incredibile stagione, che adesso è piena di promesse nonostante la consapevolezza che il giochino si possa anche rompere. Chi vincerà stasera nella diretta di Varese Pesaro potrà eventualmente sognare? Più la Openjobmetis ovviamente, ma staremo a vedere quello che succederà sul parquet…











