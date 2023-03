Diretta Varese Pesaro/ Streaming video tv: sfida tra due super attacchi! (basket A1)

DIRETTA VARESE PESARO: ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Varese Pesaro sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni e Marco Catani: in programma alle ore 20:30 di sabato 11 marzo, inaugura la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida classica tra due società nobili della nostra pallacanestro, soprattutto in questo momento match importante per un posto nei playoff: entrambe le squadre infatti hanno 22 punti in classifica ma arrivano da risultati opposti. Varese dopo due sconfitte consecutive è tornata a vincere sul parquet di Napoli, rilanciandosi dunque e confermando le ottime sensazioni di questa stagione.

DIRETTA/ Napoli Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: Musso salva su Politano

Pesaro invece è caduta male, perdendo di 30 punti in casa contro Brindisi: un ko che ha anche fatto infuriare Jasmin Repesa, che più che altro ha parlato di un roster non all’altezza assumendosi anche le sue responsabilità. La diretta di Varese Pesaro sarà comunque interessante, anche perché torna a farci compagnia dopo nemmeno un mese; scopriremo presto quello che succederà sul parquet del Lino Oldrini, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione su quelli che possono essere i temi principali che emergeranno dalla scintillante serata dedicata alla nostra Serie A1.

Diretta/ Ancona San Donato (risultato 2-0) streaming video tv: Bovolon sull'incrocio!

DIRETTA VARESE PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pesaro sarà trasmessa su Eurosport: appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 210 del loro decoder e potranno assistere al match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, sempre in mobilità: in questo caso potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand, la piattaforma è visibile anche dai clienti DAZN. Inoltre, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Alessandria Lucchese (risultato 0-1) streaming video: sblocca Rizzo Pinna!

DIRETTA VARESE PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Pesaro arriva a poco tempo dal quarto di finale di Coppa Italia: a Torino ha vinto la Vuelle che si è presa una partita molto tirata, iniziata malissimo dalla Openjobmetis che poi ha saputo rintuzzare lo svantaggio ma, poco lucida per la rimonta effettuata, ha mancato il colpo del ko. Al ritorno in campionato Varese ha saputo vincere a Napoli ed è stato un successo importante, perché come detto la squadra veniva da due sconfitte e vista la classifica corta avrebbe rischiato di trovarsi fuori dalle prime otto, e magari anche più vicina alla zona retrocessione.

Pesaro come detto ha straperso alla Vitrifrigo Arena contro Brindisi: non il primo pesante ko in stagione per una squadra che rimane assolutamente competitiva ma nella quale si intravedono i primi scricchiolii. Repesa ha parlato della necessità di intervenire sul mercato ma anche di come sia stato lui a non voler forzare la mano, evitando quella che sarebbe potuta essere una polemica; sia come sia se le valutazioni del tecnico croato sono corrette adesso la Vuelle dovrà fare di necessità virtù, quest’anno la corsa ai playoff non aspetta nessuno e Pesaro potrebbe avere brutte sorprese in tal senso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA