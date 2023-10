Diretta/ Varese Pistoia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca (basket A1, 4 ottobre 2023)

DIRETTA VARESE PISTOIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati alla diretta di Varese Pistoia. Come detto, la nuova Itelyum riparte con il dente avvelenato: l’anno scorso il caso Milenko Tepic, risalente a tre stagioni prima, ha impedito alla squadra di Matt Brase di coronare quello che sarebbe stato uno splendido cammino verso i playoff. Senza la penalizzazione, Varese avrebbe ottenuto 34 punti come Sassari e Venezia; nella classifica avulsa sarebbe stata sesta, e dunque avrebbe incrociato Tortona nei playoff con la possibilità concreta di fare strada verso la semifinale, e poi eventualmente regalarsi la Virtus Bologna. certamente arrivare in finale sarebbe stato quasi impossibile, ma il ritorno alla post season era realtà: tutto cancellato.

In estate, rivoluzione: via Colbey Ross MVP di Serie A1, via Markel Brown, via Tariq Owens. Dentro altri elementi: abbiamo già citato Willie Cauley-Stein, sono arrivati Davide Moretti, Vinnie Shahid, Olivier Hanlan e Gabe Brown. L’assalto alla Champions League è andato male, ma ora Varese si concentrerà sul campionato con il fermo obiettivo di tornare nelle prime otto, e questa volta giocare a tutti gli effetti la post season. Ci riuscirà? Intanto sarà interessante scoprire come andrà l’esordio alla Itelyum Arena: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il parquet, perché la palla a due di Varese Pistoia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pistoia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: in questa stagione il campionato di Serie A1 è disponibile sulla piattaforma DAZN, sarà dunque questo portale a fornire tutte le partite del massimo torneo di basket con l’eccezione di qualche match mandato in onda in chiaro. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, attivando i dati del proprio abbonamento su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; va poi ricordato che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VARESE PISTOIA: IL RITORNO

La diretta di Varese Pistoia ci consegna ovviamente il ritorno della squadra toscana in Serie A1: sono passati tre anni da quando Pistoia ha lasciato il massimo campionato di basket. Era la stagione della pandemia: il torneo si era interrotto e non era più ripartito, in quel momento la OriOra era terzultima in classifica con alle spalle Trieste e una Pesaro già condannata. Tuttavia, anche e soprattutto a causa degli effetti del lockdown, la società toscana aveva deciso di non iscriversi al campionato seguente: era così autoretrocessa in Serie A2. Ricordiamo che in quella stagione il coach era Michele Carrea; in campo c’era soprattutto Terran Petteway, che nelle 21 partite disputate aveva viaggiato a 17,1 punti di media.

Purtroppo poi Pistoia ha impiegato tre anni per tornare in Serie A1: alla fine ha centrato l’obiettivo con il terzo posto nel suo girone e un playoff che, nel tabellone argento, l’ha portata a superare Piacenza, Cantù (rimontando da 0-2 dopo aver perso le due partite esterne) e Torino. Adesso, con Nicola Brienza che apre subito con un personalissimo derby, bisognerà stabilire se questa nuova Estra Pistoia sarà in grado di andare a prendersi la salvezza, perché per inseguire un passato importante la sensazione è che serva ancora del tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE PISTOIA: TORNANO I TOSCANI!

Varese Pistoia, partita in diretta dalla Itelyum Arena alle ore 19:30 di mercoledì 4 ottobre, si gioca per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Posticipo reso necessario dall’impegno lombardo nei preliminari di Champions League: Varese purtroppo ha perso la sfida decisiva per entrare nei gironi. Adesso riparte dopo una stagione a dir poco travagliata: una squadra da playoff abbondanti si è ritrovata a lottare per la salvezza a causa della penalizzazione arrivata a metà anno, c’è tanta amarezza ma anche voglia di rivalsa.

Dopo tre anni invece Pistoia è tornata in Serie A1: lo ha fatto affidando la squadra a Nicola Brienza, canturino doc – e dunque per lui è un derby personale contro la Itelyum – che abbiamo conosciuto come head coach di Trento, ora chiamato, dopo la promozione, a salvare la squadra toscana facendole fare un eventuale salto di qualità. Aspettando che la diretta di Varese Pistoia prenda il via, proviamo a ragionare sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante sfida di Serie A1 alla Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE PISTOIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Varese Pistoia fornisce temi intriganti: la Openjobmetis in estate ha provato in tutti i modi a trattenere Matt Brase, artefice di una grande stagione chiusasi però con l’amaro in bocca, ma alla fine il coach Usa ha salutato. Per sostituirlo, Luis Scola ha pensato a un altro statunitense: dentro dunque Tom Bialaszewski, nel tentativo di giocare un basket simile a quello dello scorso anno. Tuttavia gli addii sono stati importanti, soprattutto quello di Colbey Ross; tra le nuove firme, spicca quella del centro Willie Cauley-Stein che già in Champions League non ha fatto male.

La Estra Pistoia può certamente contare sulla figura di Brienza, coach con esperienza sia in Serie A1 che in Eurocup; da verificare ovviamente un roster praticamente rivoluzionato, nel quale spicca la presenza di Lorenzo Saccaggi (prodotto del vivaio di casa) ma anche di tanti stranieri che andranno verificati nel nostro basket, come del resto quelli della Itelyum. Attenzione dunque alla diretta di Varese Pistoia: sulla carta gli obiettivi delle due società sono diversi, ma in questo campionato di basket le sorprese sono sempre dietro l’angolo…











