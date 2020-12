Diretta Varese Reggio Emilia/ Streaming video tv: chi si riscatterà? (basket A1)

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: SFIDA DA PLAYOFF?

Varese Reggio Emilia, partita diretta dalla terna arbitrale composta da Roberto Begnis, Alessandro Nicolini e Marco Vita, si gioca per la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: squadre in campo alle ore 18:30 di domenica 13 dicembre sul parquet della Enerxenia Arena, per un match che rappresenta la voglia di riscatto per entrambe. Il fine settimana infatti ha portato in dote due sconfitte interne molto pesanti: era di fatto scontata quella della Openjobmetis che ospitava Milano, l’orgoglio e l’aria di derby non hanno aiutato la squadra di Massimo Bulleri che, come praticamente tutte le avversarie della capolista, è caduta senza appelli rimanendo per il momento in bilico tra la zona playoff e quella calda. Sorprendente il ko della Unahotel, che ha ceduto di schianto a Cremona: prestazione da dimenticare in fretta per gli emiliani che hanno gli stessi punti dei lombardi, ma con due gare in meno. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Varese Reggio Emilia, aspettando che arrivi la palla a due possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali legati alla partita.

VARESE REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Reggio Emilia non sarà di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno del campionato di Serie A1; l’appuntamento classico e consueto per tutti gli appassionati (ma anche qui bisognerà sottoscrivere un abbonamento) è con la piattaforma Eurosport Player per la visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e altri contenuti, multimediali e non.

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Varese Reggio Emilia è sempre una partita intrigante, perché rappresenta un incrocio tra due realtà che stanno provando a crescere e trovare il loro posto nel basket attuale. Al momento come detto entrambe navigano dentro la zona playoff almeno virtualmente, ma devono ancora fare il definitivo salto di qualità. La Openjobmetis arrivava da due vittorie consecutive di capitale importanza, ma contro Milano (al netto della sfida impossibile) ha dimostrato che le manca ancora tanto per raggiungere il livello delle grandi del campionato, contro cui ha sempre perso e anche in maniera netta. La Unahotels, a proposito di rendimento ondivago, ne sa qualcosa: si tratta di un gruppo che è andato a vincere alla Segafredo Arena e poi ha subito 29 punti da Cremona, in casa, non arrivando ai 60 segnati. Chiaramente entrambi i roster sono stati costruiti per puntare ad una salvezza il più possibile tranquilla con la speranza recondita ma non nascosta di provare a salire sul treno playoff; ecco allora che questa partita che inizierà tra poche ore si rivelerà essere particolarmente importante, non resta che vedere come andrà…

