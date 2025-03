DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: LOMBARDI IN CRISI

Per la diretta Varese Reggio Emilia si torna alla Itelyum Arena, alle ore 16:45 di domenica 16 marzo la partita valida per la 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 rappresenta davvero una situazione da dentro o fuori per la Openjobmetis, che sta dando qualche timido segnale di ripresa ma intanto continua a perdere, e naturalmente è questo dato a rendere preoccupante uno scenario che ora parla apertamente di rischio retrocessione. Nelle ultime due uscite Varese ha raggiunto l’overtime contro squadre di diversa caratura, che erano Trapani e Tortona: ha mostrato carattere, ma il problema è che ha perso in entrambe le occasioni e adesso la classifica è pericolosa.

Dall’altra parte abbiamo una Reggio Emilia che contro gli Shark ha perso domenica scorsa, ma che in generale sta disputando un’ottima stagione: la Unahotels è sempre in corsa per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff, sfruttando anche la classifica corta, e vincere alla Itelyum Arena sarebbe un ulteriore passo in avanti. Aspettando allora che la diretta Varese Reggio Emilia si giochi, possiamo provare a fare qualche ulteriore considerazione su una partita che è ormai diventata una classica della nostra Serie A1, e che in ogni caso rimane molto interessante per quelle che sono le situazioni delle due squadre.

VARESE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA

Siamo su Eurosport 1 per la diretta tv di Varese Reggio Emilia, visione riservata agli abbonati del satellite così come sarà in abbonamento la possibilità di diretta streaming video, garantita come sempre dalla piattaforma DAZN.

DIRETTA VARESE REGGIO EMILIA: DUE SITUAZIONI DIVERSE

Ci stiamo avvicinando alla diretta Varese Reggio Emilia, come già detto le situazioni delle due squadre sono ben diverse: da una parte infatti abbiamo una Openjobmetis che aveva trovato un buon periodo di forma ma che poi ha pagato a caro prezzo la sconfitta di Pistoia, anche per come è maturata, e da quel momento ha nuovamente perso la bussola tornando a rischiare parecchio in termini di salvezza, è una squadra che sembra aver perso le sue certezze e che forse Ioannis Kastritis, chiamato a prendere il posto del dimissionario Herman Mandole, non è ancora riuscito a “capire” del tutto.

Reggio Emilia sta confermando quanto di buono aveva già fatto nella passata stagione: che sia ancora in piena zona playoff, dopo aver già partecipato alla Final Eight di Coppa Italia, è sicuramente il segno di come in casa Unahotels siano riusciti a puntare sul progetto, ma anche di come Dimitris Priftis abbia le capacità per guidare una squadra che rispetto all’anno scorso si è modificata anche nei suoi uomini chiave. Sarà poi il tabellone della post season a dirci quante saranno le possibilità che Reggio Emilia arrivi anche in semifinale, intanto giustamente tutto l’ambiente si gode un momento davvero positivo.