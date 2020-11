Diretta Varese Roma/ Streaming video tv: incrocio tra due big in crisi (basket A1)

Varese Roma sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Gabriele Bettini e Dario Morelli: a causa dei rinvii sarà la partita che, alle ore 18:00 di domenica 15 novembre, chiuderà il programma dell’ottava giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. E’ uno spareggio per la salvezza tra due società storiche: battuta in casa da Venezia nell’ultimo turno, la Virtus non ha saputo dare continuità alla bella vittoria su Brescia, che ha portato se non altro il gruppo di Piero Bucchi ad agganciare le altre concorrenti rendendo la sua situazione in linea. E’ già qualcosa, perché per quelle che erano le premesse e quanto si era visto in Supercoppa si pensava che i giallorossi potessero fare la fine della Pesaro di un anno fa. Potrebbe sempre succedere, ma per ora non sembra essere il caso; crisi nera in casa Openjobmetis, perché dopo aver vinto le prime due partite i biancorossi hanno sempre perso, e ora rischiano davvero di affondare sul piano psicologico. Sfida di tradizione e blasone, ma molto al ribasso quella cui assisteremo alla Enerxenia Arena: aspettando la palla a due di Varese Roma proviamo ad analizzare meglio alcuni dei temi principali legati alla partita.

VARESE ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Roma non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle scelte per questa giornata di campionato: l’appuntamento classico rimane allora quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che garantisce la visione di tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA VARESE ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Roma ci mette di fronte due squadre in palese difficoltà: per quello che è il momento, a doversi risollevare è sicuramente una Openjobmetis che ha smarrito la via. Tanti tifosi, pur riconoscendo che Massimo Bulleri non sia il principale responsabile del tracollo, chiedono a gran voce il ritorno di Attilio Caja, esonerato forse frettolosamente in corsa ma che aveva sempre cavato qualcosa di buono dalle sue squadre, anche costruite con budget risicati. Quest’anno i nomi ci sarebbero anche, ma manca l’amalgama e, tra profonde delusioni e chi si deve ancora inserire, ci sono cinque sconfitte consecutive; l’acquisto di Jalen Jones potrebbe fare da apripista al taglio di Toney Douglas, anche se stiamo parlando di ruoli diversi ed è chiara quale sia la zona di campo in cui Varese vuole intervenire, ovvero un lungo dinamico e in grado di portare punti che possa aiutare Luis Scola e Arturs Strautins, al momento sostanzialmente costretti a tirare la carretta da soli. A Roma le cose non vanno certamente meglio, ma appunto bisogna dire che le difficoltà erano ampiamente previste, e anzi avere oggi 4 punti in classifica viene considerata quasi come una manna del cielo; per tutte le altre valutazioni non ci resta che aspettare la palla a due della partita…

© RIPRODUZIONE RISERVATA