Diretta Varese Roma/ Streaming video tv: sfida tra piazze storiche (basket A1)

Varese Roma, che sarà diretta da Gianluca Sardella, Denis Quarta e Gabriele Bettini, si gioca alla Enerxenia Arena con palla a due alle ore 12:00 di domenica 1 dicembre: il lunch match dell’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020 ripropone una classica della nostra pallacanestro, due società storiche a caccia di rilancio e che in questo momento stanno sgomitando per avere un posto nei playoff. Entrambe sono reduci da sconfitte: la Openjobmetis continua a non avere ritmo in trasferta e si è fatta sorprendere da Reggio Emilia in una partita che comunque è stata tirata, mentre la Virtus è partita male ed è finita subito sotto contro Treviso, ha provato a rimontare nel terzo quarto ma è uscita battuta in casa dalla De’ Longhi di Max Menetti. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà oggi nella diretta di Varese Roma, aspettando la quale possiamo innanzitutto presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Roma non è una di quelle che sono trasmesse sui canali del nostro Paese per questo turno di campionato. L’alternativa comunque è sempre la stessa, ovvero quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite della Serie A1 di basket in diretta streaming video, e dunque visibili attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VARESE ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Varese Roma rappresenta un must nel nostro campionato: stiamo pur sempre parlando di due squadre che hanno vinto scudetti e Coppe dei Campioni, piazze esigenti che respirano basket. I tempi difficili sono arrivati per entrambe, anche se negli anni Duemila si è provato a rinascere; in particolare la Virtus ha anche raggiunto la finale scudetto provando a cucirsi il tricolore sulla maglia, ma in entrambe le occasioni ha trovato sulla sua strada quella Siena che aveva spezzato i sogni di gloria anche dei lombardi. Oggi, come detto, la realtà è quella della corsa ai playoff: Varese continua a essere una grande squadra tra le mura della Enerxenia Arena ma conferma i cali strutturali in trasferta, anche se avrebbe potuto vincere un paio di partite in più mantenendo l’intensità per tutta la partita. La Roma di Piero Bucchi se non altro era partita bene in questa stagione, poi ha avuto qualche difficoltà: per quelle che erano le premesse, ovvero una squadra neopromossa, sta anche tenendo un rendimento più che accettabile ma a roster ci sono almeno due individualità che da sole potrebbero girare tutto il pronostico e portare la Virtus a giocarsi i playoff con una buona posizione di classifica.



