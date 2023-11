DIRETTA/ Varese Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA VARESE SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla palla a due di Varese Sassari: entrambe le squadre sono impegnate anche in Europa e dunque possiamo andare a scoprire quale sia il loro percorso. Varese ha affrontato i preliminari di Champions League, ha vinto il primo match ma perso quello decisivo: retrocessa in Europe Cup – dove gioca con lo sponsor Itelyum sulla maglia – ha vinto in trasferta contro il Keravnos la prima partita, poi ha perso contro Gottingen e poi ha demolito il Tbilisi in una partita già molto importante per avvicinare il secondo posto nel girone, detto che vincere il gruppo I potrebbe essere parecchio complicato.

Sassari in Champions League sta confermando le difficoltà stagionali: per la Dinamo infatti sono arrivate le sconfitte contro Sczcecin e Aek Atene (questa casalinga), i greci sono imbattuti e dunque il Banco di Sardegna dovrà provare a strappare almeno il secondo o il terzo posto che significherebbero andare a giocare il play in. Per il momento però bisogna concentrarsi sul campionato, dove entrambe le squadre hanno bisogno di risollevarsi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Itelyum Arena per questo match delicato, qui è davvero tutto pronto e quindi la diretta di Varese Sassari può davvero farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Sassari non sarà una di quelle che verranno trasmesse, per la sesta giornata di basket Serie A1, sui canali della nostra televisione (sono sempre tre match per ogni turno). Sappiamo però che tutte le sfide del torneo di pallacanestro italiana sono appannaggio di DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare i propri device dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VARESE SASSARI: MATCH DELICATISSIMO!

Varese Sassari, che sarà in diretta dalla Itelyum Arena alle ore 19:00 di domenica 5 novembre, si gioca per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Parliamo di una partita tra due squadre “nobili” e che sulla carta lotterebbero per i playoff, ma che hanno iniziato davvero molto male il loro torneo: dopo aver vinto all’esordio sul filo di lana, Varese è andata incontro a quattro sconfitte consecutive e ha perso nettamente a Venezia, adesso per Tom Bialaszewski inizia un periodo nel quale bisognerà affrontare tutte le avversarie con il coltello tra i denti.

Lo scenario attuale però è molto simile anche per Sassari, perché la Dinamo l’anno scorso ha giocato la semifinale playoff ma in questa stagione ha vinto una sola volta: ha perso di 20 punti contro Tortona, in casa, lasciando intendere che ci sia ancora parecchio da sistemare e che bisognerà farlo abbastanza presto. Vedremo dunque cosa ci dirà il parquet della Itelyum Arena nella diretta di Varese Sassari, al momento noi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata di basket Serie A1.

DIRETTA VARESE SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

È abbastanza strano parlare della diretta di Varese Sassari come di una sfida per la salvezza, ma questo è lo scenario attuale: due squadre che come detto avrebbero tutto per andare a caccia di un posto nei playoff, ma rispetto all’ultima stagione sono cambiate un po’ di cose e il rammarico grande è soprattutto per la Openjobmetis, per quella post season cancellata a causa della penalizzazione e che ora appare come un miraggio lontano. Anzi: Varese in questo momento rischia davvero di tornare in Serie A2 dopo 16 anni, e sarebbe chiaramente un colpo durissimo per tutto l’ambiente.

Forse, considerato il roster, Sassari non teme questo scenario ma certamente la classifica di oggi dice che il Banco di Sardegna non può commettere altri passi falsi: ormai la Serie A1 è parecchio livellata, e rimanere indietro anche nelle prime giornate potrebbe voler dire soffrire nel resto della stagione, oltre al fatto che la Dinamo non può assolutamente considerare la post season come un traguardo scontato. Tra poco saremo alla Itelyum Arena per la diretta di Varese Sassari, e come sempre il parquet ci dirà chi si prenderà una vittoria che è davvero molto importante questa sera.











