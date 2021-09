Diretta Varese Sassari/ Streaming video tv: dentro o fuori Openjobmetis? (Supercoppa)

DIRETTA VARESE SASSARI: LA OPENJOBMETIS NON PUÒ PERDERE

Varese Sassari sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Guido Federico Di Francesco e Giulio Pepponi: appuntamento alla Enerxenia Arena alle ore 19:00 di mercoledì 8 settembre, per la seconda giornata di Supercoppa basket 2021. Per la Openjobmetis è la possibilità di riscatto dopo la sconfitta di Cremona: avanti nel primo tempo con una buona prestazione offensiva, la squadra di Adriano Vertemati si è sciolta nel terzo periodo (come spesso le è capitato in passato) dando strada libera alla Vanoli, e dunque ora non può che vincere la prima in casa per provare a rimettersi in carreggiata.

La Dinamo l’avevamo vista invece all’esordio, con una vittoria sulla stessa Cremona: il nuovo Banco di Sardegna ha destato una buona impressione anche se siamo solo all’inizio della stagione, servirà un po’ di tempo per scoprire come evolverà realmente il progetto affidato a Demis Cavina. Intanto possiamo aspettare l’interessante diretta di Varese Sassari provando ad analizzare i temi principali della sfida, ricordando che dopo questo match tutte le squadre del gruppo B di Supercoppa avranno giocato due gare.

DIRETTA VARESE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Sassari non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VARESE SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Sassari presenta dunque una sfida particolarmente interessante: si affrontano infatti due progetti rinnovati quasi in toto, con allenatori diversi anche se poi le premesse sono le stesse. La Dinamo è sicuramente la squadra con i riflettori puntati: l’anno scorso è stata eliminata ai quarti playoff trovando un brutto accoppiamento contro Venezia, ma in generale nelle ultime stagioni ha sempre lottato per lo scudetto. La separazione da Gianmarco Pozzecco non deve essere necessariamente letta come un segnale negativo, ma certamente la competitività della squadra sarà da confermare nei fatti, avendo anche cambiato qualcosa di importante a livello di roster.

Come già detto invece Varese sembra essere ripartita dai suoi antichi errori: una squadra capace di grandi fiammate offensive, che gira a mille quando aiutata dalle percentuali dall’arco, ma che tende a spegnersi parecchio se il tiro dalla lunga non funziona, e che soprattutto perde i riferimenti in difesa. A Cremona avrebbe potuto vincere mantenendo l’attenzione nel terzo periodo, così non è andata e dunque ora l’esordio stagionale in casa è già una partita fondamentale per i ragazzi di Vertemati, anche se in termini generali la Supercoppa non è certo l’obiettivo che salva l’annata.



