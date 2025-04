DIRETTA VARESE SASSARI (RISULTATO LIVE 23-17): FINE PRIMO QUARTO

Termina 23-17 il primo quarto della diretta di Varese Sassari, con i padroni di casa avanti grazie a un avvio esplosivo di Sean Fobbs. L’ala biancorossa è stata semplicemente imprendibile per la difesa sarda, dominando sotto canestro con 12 punti e 3 rimbalzi nei primi dieci minuti.

Sassari ha provato a rispondere cercando soluzioni dal perimetro, ma le percentuali da tre non hanno aiutato e la difesa ha faticato a contenere le penetrazioni e la fisicità di Varese. La sensazione è che i lombardi abbiano messo subito in chiaro le intenzioni, con un attacco fluido e una buona intensità difensiva. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Prende il via la diretta Varese Sassari, abbiamo citato Massimo Bulleri che torna da ex alla Itelyum Arena ma ci sono altri giocatori o allenatori che hanno vissuto entrambe le piazze, lasciando un segno. I due “indimenticabili” restano Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco: idoli sul parquet di Varese in epoche diverse, poi allenatori capaci di cambiare il volto di Sassari con Sacchetti che ha anche vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa – e si è sempre rifiutato di tornare a Varese, o almeno non ha mai colto il momento giusto – mentre Pozzecco ha riportato la Dinamo in finale, perdendola contro Venezia dopo una straordinaria serie conclusa in gara-7.

Tra gli altri possiamo certamente citare Achille Polonara, che era presente nella finale contro la Reyer: due anni a Sassari per lui, in precedenza un biennio a Varese facendo parte della squadra che ha vinto la regular season, ha raggiunto la finale di Coppa Italia ed è stata piegata in semifinale playoff sempre da Siena, al settimo episodio giocato in casa dopo aver vinto gara-6 al PalaEstra. Storie importanti per le due società che si ritrovano nuovamente avversarie sul parquet della Itelyum Arena: lasciamo allora la parola ai protagonisti di oggi, perché la diretta Varese Sassari comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA VARESE SASSARI IN STREAMING VIDEO TV

Gli abbonati al satellite potranno seguire la diretta Varese Sassari su Eurosport 1, in alternativa e sempre per i clienti ecco la diretta streaming video disponibile su DAZN.

OPENJOBMETIS VICINA AL TRAGUARDO!

La diretta Varese Sassari ci farà compagnia a partire dalle ore 18:00 di sabato 19 aprile, una sfida classica che rientra oggi nella 27^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: per la Openjobmetis potrebbe essere la partita della salvezza, la società lombarda ha visto le streghe e certamente rimanere nel massimo campionato non risolverà tutti i problemi che sono emersi in stagione, ma dopo aver rischiato seriamente di affondare è andata a prendersi una fondamentale vittoria a Napoli e, grazie alle ennesime sconfitte di Scafati e Pistoia, può dire davvero di essere ad un passo dal traguardo che potrebbe essere tagliato già oggi, naturalmente vincendo.

Dunque una Varese che, non per la prima volta negli ultimi anni, ha faticato enormemente e ha dovuto salutare praticamente subito l’obiettivo playoff, ma quando c’è stato bisogno di azzannare il momento lo ha spesso fatto, come appunto dimostrato sabato scorso ma anche con quel finale di girone di andata che ha sistemato parecchie cose, in quella striscia peraltro era anche arrivato il blitz al PalaSerradimigni contro una Sassari che ormai ha poco da chiedere al suo campionato, virtualmente può ancora pensare ai playoff ma realisticamente è tagliata fuori,. Cosa succederà allora nella diretta Varese Sassari?

DIRETTA VARESE SASSARI: BULLERI CONTRO IL SUO PASSATO

Nella diretta Varese Sassari Massimo Bulleri torna, per la prima volta da avversario, alla Itelyum Arena: ha chiuso qui la sua carriera da giocatore e poi, cinque anni fa, è stato chiamato a sostituire Attilio Caja improvvisamente esonerato, guidando la squadra nella Supercoppa “speciale” per il cinquantenario della Lega e poi conducendola alla salvezza in campionato, lasciando poi il passo ad Adriano Vertemati. Con il senno di poi e visto come sono andate le cose, forse Varese avrebbe potuto confermare Bulleri ma questa è un’altra storia; oggi il toscano ha firmato per Sassari dopo l’esonero di Nenad Markovic, e ha dimostrato di poter fare bene.

Infatti Bulleri ha preso in mano un Banco di Sardegna che rischiava di essere coinvolto nella lotta per non retrocedere, lo ha tirato fuori dalle secche e lo ha avvicinato alla zona playoff; domenica si è anche tolto la soddisfazione di battere Tortona tenendo viva una sia pure esile fiammella di arrivare davvero alla post season ma, vada come vada, non sarà certo per il suo rendimento se Sassari, come ormai appare evidente, mancherà l’ottavo posto. Anche qui come a Varese si tratterà di organizzare bene il futuro: sono due piazze assetate di basket e risultati, dunque non si potrà rimanere troppo tempo nella mediocrità.