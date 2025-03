DIRETTA VARESE SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Varese Scafati è dietro l’angolo, abbiamo marginalmente accennato al fatto che la Openjobmetis può avere un appiglio dal calendario e infatti le prossime tre partite sono fondamentali per le speranze di salvezza dei lombardi. Scafati e Cremona in casa, poi la trasferta di Napoli e ancora l’impegno alla Itelyum Arena contro Sassari: tra qui e la metà di aprile si gioca tutto, serve vincere almeno le gare a domicilio ma naturalmente provare anche il blitz al PalaBarbuto, perché avere il 2-0 nella sfida diretta contro Napoli potrebbe essere determinante così come battere la Givova e la Vanoli, anche perché la chiusura sarà terribile con le trasferte di Bologna e Venezia inframmezzate dall’impegno interno contro Trieste.

In più Scafati ha un calendario sulla carta peggiore: tre partite in casa contro Reggio Emilia, Treviso e Virtus Bologna, le trasferte saranno quelle contro Trento (il prossimo sabato, Brescia e Milano, quindi tre squadre impegnate nella lotta al primo posto e comunque di ben altro livello. A meno di miracoli quindi la Givova dovrà costruire la sua salvezza alla Beta Ricambi Arena, ma contro Reggio Emilia non sarà semplice e due sole vittorie potrebbero non bastare: anche per questo l’imminente diretta Varese Scafati risulta fondamentale, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Itelyum Arena perché finalmente la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA VARESE SCAFATI

La diretta tv di Varese Scafati si potrà seguire su Eurosport 1 in abbonamento, stesso discorso per la diretta streaming video garantita dalla piattaforma DAZN.

VARESE SCAFATI: LA SFIDA DELLA PAURA!

Con la diretta Varese Scafati, che si gioca alle ore 16:30 di domenica 30 marzo, avremo una sfida della paura nella 24^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: due squadre a 12 punti e in piena zona retrocessione, per classifica avulsa oggi sarebbe retrocessa la Openjobmetis che solo due mesi fa (e anche dopo) appariva al sicuro, ma poi ha perso otto partite consecutive ed è caduta anche a Treviso, non riuscendo più a risalire la corrente e vivendo un vero e proprio dramma sportivo. Urge vincere e il calendario offre un’occasione per uscire dai guai, ma attenzione: perdere oggi pomeriggio alla Itelyum Arena potrebbe significare spalancare l’abisso ai propri piedi.

Il discorso non è troppo dissimile da quello che riguarda Scafati, che la sua chance l’ha avuta domenica: battere Napoli, vincere il derby e staccare una rivale diretta. Invece la Givova ha perso in casa, e adesso sono guai: Marco Ramondino non è ancora riuscito a trovare la chiave di volta di un roster che a conti fatti avrebbe la salvezza nell’arsenale, ma non riesce a esprimersi esattamente come la squadra lombarda. Cosa succederà nella diretta Varese Scafati? La tensione sarà il primo ingrediente, noi proviamo a capire cosa potrebbe succedere sul parquet della Itelyum Arena a poche ore da questo incrocio delicatissimo.

DIRETTA VARESE SCAFATI: INCUBO A2 A UN PASSO

La diretta Varese Scafati è una di quelle partite in cui vincere è più importante dei due punti: darebbe morale e fiducia, consentirebbe di chiudere un periodo nerissimo, significherebbe ottenere un vantaggio su una rivale diretta per la salvezza. A Varese ormai non sanno più che pesci pigliare: non sono bastate nemmeno le acquisizioni sul mercato per girare la chiave della stagione, la tanto citata sconfitta di Pistoia ha davvero fatto da punto di svolta in negativo perché da quel momento la squadra si è afflosciata, vero che ha dovuto superare un calendario difficilissimo ma in alcuni casi le prestazioni sono state buone, solo che è mancato il guizzo per andare a vincere e questo dice delle difficoltà di mentalità.

Anche a Scafati hanno problemi simili, perché se la Openjobmetis è inchiodata sulla strada i campani non sono certo una scheggia impazzita: quattro sconfitte consecutive ma anche dieci nelle ultime dodici, dopo 11 giornate di campionato Scafati aveva un record di 4-7 e tutto sommato non stava vivendo questa situazione. Giunti al terzo allenatore nella stagione, le certezze non esistono più: nel derby contro Napoli è mancato anche l’apporto del sempre scintillante Rob Gray, che ha chiuso la sua partita con 13 punti e 5/14 dal campo nel momento in cui ci sarebbe stato maggiormente bisogno di lui. Bisogna sperare nel ritorno ai massimi livelli di Kruize Pinkins, così come Varese deve puntare sul talento di Elijah Mitrou-Long e Jaylen Hands: vedremo chi vincerà oggi…