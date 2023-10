DIRETTA/ Varese Tortona video streaming tv: il nuovo corso di Tom Bialaszewski (basket A1, 15 ottobre 2023)

DIRETTA VARESE TORTONA: IL NUOVO CORSO

Nel presentare la diretta di Varese Tortona dobbiamo anche dire, come già accennato, che il nuovo corso della Openjobmetis dopo il doloroso addio di Matt Brase è ripartito da una scelta tecnica simile: Tom Bialaszewski è un allenatore che predilige un gioco di corsa come il suo predecessore, fatto di tiri nei primi secondi dell’azione e dunque la tendenza ad aumentare ritmi e possessi, affidandosi spesso alla soluzione dall’arco. In questo modo Varese è rientrata su Pistoia vincendo in volata – con un grande ringraziamento a Davide Moretti – ma poi contro la Virtus Bologna sono emersi alcuni limiti.

Intanto Willie Cauley-Stein, MVP della prima giornata, è meno difensore rispetto a Tariq Owens e dunque meno portato a ruotare con i tempi giusti sui movimenti dei centri avversari; Bryant Dunston lo ha spesso portato a scuola al PalaDozza. Poi, l’anno scorso la Openjobmetis aveva un playmaker come Colbey Ross che aveva visione di gioco ma sapeva mettersi in proprio, Moretti contro Pistoia ha fatto vedere di poterne ricalcare le orme ma restando comunque giocatore diverso. Da vedere poi se l’ottimo Olivier Hanlan dell’avvio riuscirà a mantenere l’impatto che aveva Markel Brown, e via discorrendo; per ora Varese è un cantiere aperto, ma i playoff sono possibili anche con il nuovo corso. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Tortona non sarà una delle partite che per questa terza giornata del campionato di basket Serie A1 vengono fornite dai canali della nostra televisione. L'unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l'intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video.

VARESE TORTONA: UN MATCH DELICATO!

Varese Tortona verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e Edoardo Gonella: partita che si gioca alle ore 20:30 di domenica 15 ottobre, valida per la terza giornata di basket Serie A1 2023-2024. Alla Itelyum Arena è sfida delicata: sia Varese che Tortona hanno una vittoria e una sconfitta, per la Openjobmetis il successo è maturato con una grande rimonta su Pistoia che ha dimostrato il carattere della squadra, ma poi al PalaDozza il ko contro la Virtus Bologna è stato rovinoso (-31) al netto di una sconfitta che in termini assoluti ci poteva ovviamente stare.

Tortona invece, già impegnata in Supercoppa il mese precedente, ha esordito in campionato perdendo a Venezia; si è immediatamente rifatta con la vittoria in volata su Brindisi, ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa per tornare ad essere quella realtà che divertiva e vinceva con costanza nelle ultime due stagioni. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Varese Tortona, aspettando che arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal match della Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Tortona ci presenta una partita che sulla carta potrebbe essere un incrocio tra due squadre da playoff: è stato così nella passata stagione e questo sarebbe anche stato l’accoppiamento del primo turno, se non fosse arrivata la penalizzazione che ha cancellato le possibilità della Openjobmetis, alla fine salva senza affanni ma comunque con tanti rimpianti. Da Matt Brase si è passati a Tom Bialazsewski: filosofia molto simile ma sono cambiati i giocatori, e adesso a Varese devono trovare la quadratura del cerchio se vogliono davvero inseguire l’obiettivo post season.

Di Tortona e della sua crescita esponenziale abbiamo parlato a lungo: neopromossa nel 2021 e subito capace di raggiungere la finale di Coppa Italia e poi anche la semifinale playoff, al timone c’è ancora Marco Ramondino e ci sono alcuni dei giocatori di questo ciclo iniziato due anni fa. Chiaramente adesso la Bertram non è più una sorpresa, ed è qui che potrebbero nascere i problemi; attenzione perché anche raggiungere i playoff potrebbe non essere così scontato, dunque questa partita della Itelyum Arena chiarirà un po’ di più qualche dubbio.











