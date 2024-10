DIRETTA VARESE TRAPANI: I LOMBARDI NON POSSONO SBAGLIARE!

La diretta Varese Trapani va in scena alle ore 20:30 di sabato 19 ottobre, come secondo anticipo nella quarta giornata di basket Serie A1 2024-2025: sfida delicatissima quella della Itelyum Arena, perché la Openjobmetis non ha ancora vinto in questo campionato e si presenta in campo con la peggior difesa del torneo, e almeno due sconfitte sanguinose sul groppone che sono quella contro Tortona e soprattutto quella di domenica contro Trento, accomunate dal fatto di aver mollato gli ormeggi nel secondo tempo subendo una grande rimonta da parte degli avversari, cosa naturalmente parecchio complessa da gestire e migliorare.

Sta invece volando Trapani che, tornata in Serie A1 dopo 30 anni, ha subito detto di aspirare alla semifinale: quello che ci racconta il campo è che si tratta di un’eventualità concreta, dopo la storica vittoria di Treviso gli Shark hanno nettamente battuto Scafati e dunque si sono portati immediatamente in zona playoff, adesso si tratta ovviamente di confermarsi sapendo che arriveranno momenti più complicati, ma c’è davvero tutto per andare ai playoff e fare ancora meglio. Aspettiamo che la diretta Varese Trapani ci faccia compagnia, intanto possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno stasera dalla Itelyum Arena.

COME VEDERE LA DIRETTA VARESE TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

Avremo un appuntamento con la diretta tv di Varese Trapani, ma solo per gli abbonati alla televisione satellitare: il match della quarta giornata infatti sarà fornito da Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del vostro decoder e che apre alla possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Esiste come sempre l’alternativa della mobilità tramite la piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione della Serie A1 di basket: anche in questo caso però dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA VARESE TRAPANI: SHARK IN GRANDE CRESCITA

Non può sbagliare la Openjobmetis nella diretta Varese Trapani: la squadra nelle ultime due uscite (a Brescia il discorso è stato diverso) ha fatto vedere buone cose e di avere un roster che può garantire punti rapidi e soluzioni offensive, ma poi c’è l’altro lato della medaglia che è appunto quello difensivo, perché attualmente Varese è davvero una squadra che concede tantissimo e, come già Tortona e Trento hanno chiaramente esposto, quando l’intensità dell’attacco si abbassa si perdono le partite. Adesso dunque Varese deve provare ad accettare di giocare in un altro modo: attenzione, l’ipotesi della retrocessione quest’anno è più che concreta che mai.

Di tutt’altro tipo il momento di Trapani, che sostanzialmente sta confermando quanto di buono si diceva in estate: tornati nel massimo campionato, grazie alla nuova proprietà gli Shark sono riusciti a costruire un roster davvero degno di andare almeno in semifinale e, con un po’ più di fortuna, i siciliani sarebbero oggi a punteggio pieno avendo anche battuto la Virtus Bologna. Come già detto bisognerà poi analizzare Trapani nel lungo periodo, ma intanto il primo obiettivo della Coppa Italia sembra essere abbondantemente alla portata e vedremo se tra poche ore arriverà la terza vittoria consecutiva nella diretta Varese Trapani.