DIRETTA VARESE TRENTO: OCCASIONE PER L’AQUILA!

Manca poco alla diretta Varese Trento, che si giocherà alle ore 17:00 di domenica 9 febbraio per la 19^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: possiamo considerarla una partita classica perché per l’undicesima stagione consecutiva le due squadre sono avversarie nel massimo campionato, in questo momento il vento è del tutto favorevole alla Dolomiti Energia che, battendo Trapani nel big match, si è ripresa il primo posto solitario in classifica e prosegue la sua splendida quanto inattesa corsa verso la testa di serie numero 1 nel tabellone dei playoff, spot che ha abbandonato per l’imminente Coppa Italia ma solo per la grande concorrenza in stagione.

Varese sembrava aver messo al sicuro la salvezza, ma poi le cose sono peggiorate: un po’ per il calendario (domenica scorsa crollo contro Milano), un po’ per demeriti propri perché’ la partita di Pistoia era assolutamente da vincere anche per come si era messa, adesso la Openjobmetis conserva un po’ di margine che però si sta sempre più assottigliando, dunque è fondamentale tornare immediatamente a fare risultati almeno in casa, anche contro una corazzata come l’Aquila. Succederà questo nella diretta Varese Trento? Lo scopriremo tra poco, quando arriverà il momento della palla a due…

DIRETTA VARESE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Senza una diretta tv che riguardi Varese Trento, la partita di basket Serie A1 sarà accessibile soltanto agli abbonati alla piattaforma DAZN, che la potranno dunque seguire con il servizio di diretta streaming video.

DIRETTA VARESE TRENTO: I LOMBARDI DEVONO REAGIRE

La diretta Varese Trento naturalmente, e lo abbiamo già detto, vede favorita la Dolomiti Energia che anche dopo aver vinto le prime dieci partite del campionato è tornata a correre alla grande, vero che da quel momento il record è stato negativo ma il calo è anche stato strutturale e sono arrivate le insidie del calendario, quel che conta è che oggi Trento guida ancora la classifica dall’alto in basso e adesso non avrà più il doppio impegno con l’Eurocup, anche se qui l’ennesima eliminazione al girone non può essere vista come un punto a favore e apre qualche riflessione sulla competitività internazionale della squadra.

Problemi ben più seri li ha comunque Varese, che abbiamo visto in forte calo dopo un periodo nel quale si era completamente rialzata: purtroppo la Openjobmetis, nemmeno con i nuovi arrivi che hanno dato una mano, è riuscita a mascherare problemi di roster che erano evidenti sin dalla costruzione della squadra agli ordini di Herman Mandole, le sfide contro le big li hanno esposti in maniera netta e precisa ma è anche vero che Varese ha faticato anche contro le piccole, come detto aver perso a Pistoia ha dato un’altra dimensione a un campionato che altrimenti sarebbe potuto essere in linea con gli obiettivi, adesso invece si tratta di soffrire ancora parecchio e non è detto che arrivi la salvezza…