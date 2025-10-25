Diretta Varese Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi sabato 25 ottobre 2025

DIRETTA VARESE TRENTO: AGGANCIO O ALLUNGO?

L’appuntamento è fissato alle ore 20.00 di questa sera, sabato 25 ottobre 2025, quando la diretta Varese Trento sarà il primo dei due anticipi della quarta giornata della nuova Serie A di basket, naturalmente presso la Itelyum Arena di Masnago, storica casa del basket varesino da ormai oltre 60 anni.

Per la Openjobmetis Varese la spinta del pubblico di casa potrebbe essere fondamentale per cercare di tornare al successo che manca dalla prima giornata, quando Varese firmò uno splendido colpaccio a Sassari, seguito tuttavia per i lombardi dal brutto ko nel derby contro l’Olimpia Milano e da un’altra sconfitta piuttosto netta contro Reggio Emilia.

Insomma, sarebbe prezioso tornare fin da oggi alla vittoria, ma non sarà affatto facile perché a Masnago stasera arriva la Dolomiti Energia Trentino, che ha invece un bilancio di due vittorie e una sconfitta. A volere essere pignoli, a fronte di due successi casalinghi l’Aquila ha perso a Brescia nella precedente trasferta, quindi si punta alla prima gioia lontano da casa.

Le motivazioni sono nobili per entrambe, Trento vuole consolidarsi nella parte alta della classifica mentre per Varese sarebbe importante lasciarsi alle spalle le posizioni più critiche per provare poi magari a coltivare sogni un po’ più ambiziosi. I lombardi puntano all’aggancio, gli ospiti all’allungo, chi sarà felice sulla sirena per la diretta Varese Trento?

VARESE TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Varese Trento in tv sarà fornita sul portale tematico LBATV, di conseguenza sarà una diretta streaming video come per tutte le partite della Serie A di basket.

DIRETTA VARESE TRENTO: COSA DICONO I NUMERI FINORA?

Verso la diretta Varese Trento, dando uno sguardo alle statistiche delle precedenti tre giornate possiamo osservare che la Openjobmetis ha già incassato ben 299 punti, è la difesa peggiore del campionato per il momento, con praticamente 100 punti di media subiti a incontro. Sono numeri già molto chiari: Varese deve lavorare su questo aspetto, perché una difesa così fragile è un fardello molto pesante anche per un attacco tutto sommato efficace, che infatti era riuscito a segnare 105 punti nella vittoria a Sassari, ma poi non è riuscito ad evitare due ko pesanti nelle successive due uscite.

Trento potrebbe provare ad approfittarne per replicare una prestazione simile a quella con cui nella prima giornata aveva rifilato ben 109 punti a Cantù, a proposito di punteggi extralarge. La seconda giornata però ha visto l’Aquila fermata a quota 63 punti da Brescia, ci sono alti e bassi non indifferenti sui quali lavorare ma tutto sommato la Dolomiti Energia può farlo con il sorriso, perché la bella vittoria per 89-75 di settimana scorsa contro Tortona ha riportato il sereno all’ombra delle Dolomiti. Ci aspettiamo però una partita divertente in questa diretta Varese Trento…