Diretta/ Varese Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via alla Itelyum! (28 aprile 2024)

DIRETTA VARESE TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Varese Treviso sta per farci compagnia. All’andata il 96-101 che era maturato al PalaVerde, in favore della Openjobmetis, era maturato nel momento migliore della squadra lombarda: era appena arrivato Nico Mannion, grande colpo di mercato, e sull’onda dell’entusiasmo per quella firma Varese aveva vinto tre partite consecutive. Un breve periodo che però è stato decisivo: all’epoca la Openjobmetis sognava addirittura i playoff, poi però le cose si sono complicate e c’è stato solo il margine per prendersi una salvezza anticipata, peraltro come già detto per nulla scontata per qualche sconfitta di troppo.

Sicuramente però Varese è stata in grado di vincere le partite davvero importanti: per l’appunto quella di Treviso, ma anche le due contro Pesaro e quella casalinga contro Brindisi, riuscendo a girare la differenza canestri a proprio favore. Questo ha condizionato positivamente la corsa alla permanenza in Serie A1, ma per l’anno prossimo dovranno cambiare tante cose per fare un tipo di campionato totalmente diversi. Intanto però godiamoci lo spettacolo della Itelyum Arena, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la palla a due di Varese Treviso sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Treviso è riservata agli abbonati della televisione satellitare: la partita della 29^ giornata di Serie A1 viene infatti trasmessa su Eurosport 2, un canale che è presente al numero 211 del decoder di Sky. Sempre in abbonamento sarà possibile seguire il match della Itelyum Arena sulla piattaforma DAZN, e questo è un discorso valido per tutte le gare del massimo campionato di basket, con visione che sarà in diretta streaming video. Il portale ufficiale della Lega basket mette invece a disposizione tutte le informazioni su Varese Treviso, a partire da tabellino play-by-play e boxscore statistico che sono aggiornati in tempo reale.

VARESE TREVISO: LA NUTRIBULLET DEVE VINCERE E…

Parlando della diretta di Varese Treviso dobbiamo chiaramente fare i conti con le possibilità di salvezza della NutriBullet. Scopriamole: Treviso ha la sfida diretta a favore nei confronti di Brindisi ma a sfavore con Pesaro, in entrambi i casi abbiamo una vittoria a testa con la differenza canestri che decide il conto. Dunque, è chiaro che la squadra veneta sarebbe salva avendo più punti della Vuelle e potendosi permettere di arrivare appaiata alla Happy Casa; invece in un eventuale arrivo di tre squadre insieme Treviso sarebbe condannata, perché Pesaro ha il quoziente canestri nettamente superiore nella classifica avulsa.

Chiaramente la partita di margine che la NutriBullet ha sulle due rivali è preziosissima, anche se potrebbe non bastare vincere una sola delle due gare restanti; lo sarebbe se Pesaro dovesse perdere almeno una volta. In più possiamo riferire che Treviso all’andata aveva perso di 5 punti contro Varese: è ancora possibile che le quattro squadre arrivino con gli stessi punti in classifica, in quel caso la NutriBullet si salverebbe condannando alla retrocessione Pesaro e Brindisi, questo indipendentemente dal margine che la squadra di Frank Vitucci rifilerebbe questa sera alla Openjobmetis, che come detto è già salva. (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE TREVISO: I VENETI SI GIOCANO TUTTO!

È uno snodo fondamentale la diretta di Varese Treviso, partita in cui gli arbitri Mark Bartoli, Edoardo Gonella e Gianluca Capotorto alzano la palla a due alle ore 18:15 di domenica 28 aprile, per la 29^ giornata di basket Serie A1 2023-2024: fondamentale per la NutriBullet, che deve ancora inseguire la salvezza e si è complicata la vita perdendo il derby di Venezia, anche se naturalmente si trattava di una trasferta in cui la sconfitta era da mettere in conto. Treviso apre la sua penultima giornata di regular season difendendo un margine di una vittoria su Pesaro e Brindisi: scenario drammatico, ma può aiutare la classifica avulsa.

Varese ha rischiato tantissimo nelle ultime settimane, ma si è salvata con due turni di anticipo: decisivo il blitz di Sassari in cui la Openjobmetis ha messo in campo tutto quello che aveva e ha dominato sfruttando anche le motivazioni in più, qui si lavora già al futuro perché una società gloriosa come questa ha bisogno di un progetto serio che guardi costantemente alla qualificazione ai playoff. Adesso però concentriamoci sui temi portanti di questa diretta di Varese Treviso, perché tra poche ore sarà davvero il momento di cedere la parola al parquet della Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE TREVISO: OPENJOBMETIS SALVA

La diretta di Varese Treviso avrebbe potuto trasformarsi in uno spareggio da dentro o fuori: la Openjobmetis è andata in crisi nelle ultime settimane, ha perso male a Scafati e si è ritrovata nell’incubo, aggrappandosi sì alle sfide dirette favorevoli ma sapendo che un’eventuale sconfitta interna contro la NutriBullet avrebbe creato un’ultima giornata da incubo, senza contare che Pesaro e Brindisi qualche importante blitz lo avrebbero potuto operare ancora. Poi la vittoria di Sassari: paura scacciata, ma stagione che per Varese rimane comunque sotto tono.

Treviso è partita malissimo, poi nelle giornate seguenti ha avuto un passo più o meno da playoff; inevitabile però che quello 0-9 abbia condizionato tutto il campionato della NutriBullet, la società ha dato fiducia a Frank Vitucci che arriva a due giornate dal termine sapendo che la salvezza può essere alla portata, ma anche che basterebbe uno scivolone di troppo per mettere tutto in discussione. Vedremo: che Varese abbia vinto all’andata al PalaVerde può ancora contare, ma non così troppo.











