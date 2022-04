Diretta Varese Treviso/ Streaming video tv: Roijakkers crede nei playoff! (basket A1)

DIRETTA VARESE TREVISO: TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

Varese Treviso, partita in diretta alle ore 19:00 di domenica 10 aprile, si gioca alla Enerxenia Arena ed è valida per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida a suo modo storica che ha anche rappresentato una finale scudetto ormai parecchi anni fa, oggi si gioca in quella “zona di mezzo” tra salvezza e playoff: vale più la seconda ipotesi per la Openjobmetis, che dopo aver vinto a Brindisi si è rilanciata in classifica e adesso con 22 punti insegue davvero quella post season che manca da quattro anni, consapevole di potercela fare anche se deve ancora guardarsi le spalle.

Cosa che per la Nutribullet è diventata un obbligo, perché Treviso ha perso anche in casa contro Napoli e adesso rischia davvero, la Fortitudo Bologna si è avvicinata tantissimo e quella che poteva essere una stagione ampiamente positiva rischia di trasformarsi in un incubo. Vedremo allora quello che succederà sul parquet della Enerxenia Arena, mentre aspettiamo che la diretta di Varese Treviso prenda il via possiamo prenderci del tempo per fare qualche approfondita valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata.

DIRETTA VARESE TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Treviso non è una di quelle che saranno disponibili sui canali della nostra televisione, per la 26^ giornata di Serie A1: l’appuntamento dunque è solo per gli abbonati alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e dunque trasmette tutte le gare del campionato in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it sarà possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Treviso dunque si avvicina: una partita che per la Openjobmetis non è da sbagliare, la squadra aveva perso due partite consecutive e sembrava aver esaurito la grande spinta portata da Johan Roijakkers ma poi ha vinto a Brindisi, riuscendo a girare una serata che aveva preso una brutta piega e, insieme a Marcus Keene, ritrovando due punti davvero importanti per rimanere agganciata al treno della post season, che quando si parla di una piazza come questa rimane sempre un obiettivo da esplorare, anche solo idealmente ma in questo caso con la consapevolezza che possa diventare una bella stagione.

Tema naturalmente valido anche in casa Treviso, ma l’annata della Nutribullet sta andando al contrario rispetto a quella di Varese perché in questo caso le cose stavano andando davvero bene, ma poi forse il fatto di aver iniziato presto, giocando tante partite a settembre, ha contribuito al calo di una squadra che, dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha decisamente perso la bussola e nell’ultima partita, quella del PalaVerde contro Napoli, al netto di una timida reazione nel terzo quarto non ha mai dato la reale sensazione di poter girare i destini della serata. Adesso dunque Max Menetti dovrà seriamente impegnarsi per condurre in porto la barca della salvezza, detto che per come è la classifica di Serie A1 anche Treviso può aspirare a un posto nei playoff…











