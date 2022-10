Diretta Varese Treviso/ Streaming video tv: turno da sfruttare per Brase (basket A1)

DIRETTA VARESE TREVISO: OPENJOBMETIS PER LA CONFERMA!

Varese Treviso sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Antonio Bartolomeo: al Palasport Lino Oldrini si gioca per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida storica, anche se sono passati oltre 20 anni da quella famosa finale scudetto; Marcelo Nicola giocava per la Benetton, oggi ha bisogno di una vittoria per riprendere il passo che, dopo l’importante vittoria contro Sassari, la sua Universo Basket ha perso nello scivolone del PalaDozza, una sconfitta contro la Virtus Bologna che chiaramente andava messa in conto ma che è stata pesantissima nelle proporzioni.

Varese, dopo aver perso tre partite sostanzialmente identiche (tutte in volata e facendosi rimontare) ha rialzato la testa al PalaBigi: bella vittoria sul parquet di Reggio Emilia, ancora una volta partenza forte ma in questa occasione il vantaggio è stato tenuto con autorità. Ora Matt Brase cerca conferme per migliorare la classifica della Openjobmetis; vedremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Varese Treviso, aspettandone la palla a due facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata di stanza al Lino Oldrini.

DIRETTA VARESE TREVISO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Treviso non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 5^ giornata di Serie A1: ovviamente però c’è l’alternativa, che da questa stagione è rappresentata da Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, si tratterà di una visione in diretta streaming video e ci si potrà abbonare al servizio così come acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Treviso ci farà compagnia tra poco: è vivo il ricordo di quella finale scudetto anche se sono passati 23 anni, il motivo è duplice e cioè, da una parte, il fatto che come già detto Marcelo Nicola fosse uno dei giocatori di punta di quella Benetton allenata da Zelimir Obradovic (e in gara-3 aveva avuto un ruolo non proprio edificante, rompendo il setto nasale a Gianmarco Pozzecco con una gomitata) e l’altra ragione, dall’altro lato, risiede chiaramente nell’attesa che ancora da quel 1999 è aperta a Varese, visto che l’ultimo scudetto vinto dalla società lombarda resta quello ed è passato più tempo tra il decimo e oggi che tra il nono sigillo e la stella sulla maglia.

Naturalmente, parlando dell’attualità, entrambe le squadre stanno vivendo momenti ben lontani da quello: Varese i playoff li ha visti parecchio di rado nelle ultime stagioni e ha quasi sempre dovuto pensare a salvarsi, se non altro in questa stagione il suo attacco produce parecchio e, almeno per il momento, le cose sembrano poter andare per il verso giusto. Treviso dopo l’addio di Benetton è fallita, è ripartita con una nuova società, nel 2019 è tornata in Serie A1 e ha già centrato i playoff, ma poi ha vissuto un netto calo e ora sta provando a riprendersi la Top 8. È partita però male, soprattutto sul piano difensivo: una vittoria sul parquet della Openjobmetis sarebbe importante per riprendersi…











