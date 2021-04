Diretta Varese Trieste/ Streaming video tv: Allianz vicina ai playoff (basket A1)

DIRETTA VARESE TRIESTE: INCROCIO SALVEZZA

Varese Trieste, che si gioca in diretta dalla Enerxenia Arena alle ore 20:30 di domenica 25 aprile, rientra nel programma della 29^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021: l’Allianz è quasi ai playoff dopo il colpo interno contro Pesaro, e ora per coronare il traguardo servirà una vittoria esterna per non dover rimandare tutto all’ultima giornata, confidando in una condizione che, soprattutto a livello mentale, potrà essere decisiva per timbrare un obiettivo comunque importante e che all’inizio della stagione non era scontato.

Alla Openjobmetis manca una vittoria per salvarsi, dopo il bellissimo blitz di Treviso: tuttavia le due sconfitte precedenti hanno vanificato la rimonta perché con tutta probabilità i lombardi non raggiungeranno l’ottavo posto, dovendosi accontentare di una risalita che non è stata indifferente, e ripartire da quella. Vedremo quello che succederà nella diretta di Varese Trieste, mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo anche a capire quali potranno essere i temi principali della serata.

DIRETTA VARESE TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Trieste sarà trasmessa su Eurosport 2, canale che solo i clienti Sky troveranno al numero 211 del loro decoder; sappiamo tuttavia che tutto il programma di basket Serie A1 è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, il boxscore aggiornato in tempo reale e ovviamente la classifica del torneo.

DIRETTA VARESE TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Trieste può dunque rappresentare l’aggancio ai playoff da parte dell’Allianz: i giuliani l’anno scorso lottavano per la salvezza ma sono stati in grado di fare il salto di qualità, presentando un roster nel quale alcuni elementi inattesi sono diventati protagonisti riuscendo a fare la differenza. Ricordiamo che la squadra aveva già partecipato alla Final Eight di Coppa Italia, dunque nel girone di ritorno non ha fatto altro che confermarsi; adesso manca davvero poco al traguardo e Eugenio Dalmasson proverà a raggiungerlo già questa sera. La Openjobmetis, disastrosa a cavallo dei due gironi, aveva rimontato alla grande con quattro vittorie consecutive battendo anche delle big (Sassari, Milano e Brindisi) ma sul più bello i ko di Reggio Emilia e quello in volata contro Venezia hanno allontanato la post season. Il moto di orgoglio al PalaVerde ha appunto avvicinato la salvezza, ma per i playoff sembra che la porta sia chiusa a meno di miracoli, e dunque ci si può mangiare le mani per come è stata condotta una parte di stagione…



