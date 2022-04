Diretta Varese Trieste/ Streaming video tv: ampie speranze di playoff! (basket A1)

DIRETTA VARESE TRIESTE: QUASI UNO SPAREGGIO!

Varese Trieste viene diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denis Quarta ed Edoardo Gonella: appuntamento alle ore 19:30 di mercoledì 13 aprile presso la Enerxenia Arena, dove si gioca per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Possiamo presentare il match come una sorta di spareggio per i playoff: entrambe le squadre sono infatti nel gruppone a quota 22 punti e sperano ampiamente di timbrare la post season, con l’Allianz che domenica ha fatto il blitz alla Unipol Arena battendo Reggio Emilia all’overtime, e in questo modo tornando ad aumentare le possibilità di proseguire la sua stagione.

La Openjobmetis invece aveva una straordinaria occasione per archiviare la salvezza e mettersi in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, ma ha perso in casa contro Treviso: le occasioni per tornare ai playoff dopo 4 anni ci sono ancora tutte ma è chiaro che adesso lo scenario non dipende interamente da quante partite i prealpini riusciranno eventualmente a vincere. A cominciare da questa diretta di Varese Trieste, che va in scena tra poche ore: mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare un focus sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Varese Trieste sarà trasmessa su Eurosport 2, e quindi rappresenta un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (il canale è al numero 211 del decoder Sky). Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Trieste è naturalmente molto delicata: diciamo che in termini di corsa alla salvezza entrambe le squadre dovrebbero aver sbrigato la pratica, non c’è la matematica ma la situazione è abbastanza tranquilla e dunque si possono affrontare gli ultimi impegni della regular season senza particolari affanni. Varese come detto ha perso una bella opportunità, ma poteva starci che dopo una straordinaria rimonta (8 vittorie in 11 partite) potesse arrivare un impegno giocato sotto il par – forse la prima gara negativa nell’epoca di Johan Roijakkers – e dunque la sconfitta è stata quasi inevitabile, ma resta la sensazione di aver mancato il match decisivo per la svolta definitiva.

Trieste al contrario ha vinto un pivotal game, come lo chiamano oltre oceano: la vittoria della Unipol Arena potrebbe ora girare le carte in tavola e ripresentarci l’Allianz ai playoff come era già stato l’anno scorso. Per Varese la beffa questa sera potrebbe arrivare dal grande ex Adrian Banks, uno degli eroi del 2013 che potrebbe scrivere la parola fine sulla corsa ai playoff: naturalmente alla Enerxenia Arena sperano che la narrativa sia leggermente diversa…











